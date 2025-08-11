SNSで妊娠報告

女子バレーボールの元日本代表・石井優希さんが10日、自身のSNSで妊娠を報告。突然の一報にネット上では祝福の声が広がり、日本代表OGの他、ファンからも「めっちゃ嬉しい」「おめでとうすぎる！」と、反響が続々と寄せられた。

石井さんは自身のインスタグラムで「この度、新しい命を授かりました事をご報告させて頂きます」とし、「現在6ヶ月に入っており、体調も安定しています 産休までは無理のない範囲で、身体を大切にしながらお仕事も続けていく予定です」と近況をつづった。

「ご報告」と記されたインスタグラムの投稿には、2枚のエコー画像とマタニティマークを収めた写真も公開。コメント欄には2016年のリオ五輪で日本代表だった木村沙織さん、鍋谷友理枝さんら、代表OGから続々と祝福コメントが届いていた。

ネット上のファンも「えええええーーー！！！！おめでとうすぎる！！！」「素敵なお母さんになる日が待ち遠しい」「めっちゃ嬉しいです」「元気な赤ちゃん産んで下さいね」「母子ともに健康に過ごせますように」などと反応。祝福ムードに包まれた。

34歳の石井さんはリオと21年東京の2大会で五輪に出場。23年に現役を引退した。同年8月に自身のインスタグラムで結婚を発表している。



（THE ANSWER編集部）