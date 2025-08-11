【GUのネイビー】が可愛さ100点！ 大人にドンピシャ♡「高見えカーデ」

この夏こそ、知的で上品な雰囲気に挑戦したい！ そんな女性は「ネイビー」のアイテムに頼るのがおすすめ。黒よりも柔らかく、白よりもシックにまとめてくれそうなカラーです。今回は【GU（ジーユー）】から登場している、可愛さ満点の「高見えカーデ」にフォーカス。ケーブル編みとメタルボタンがアクセントになり、コーデにプラスワンでグッとおしゃれに更新できそう。大人に似合うネイビーカーデは、オンオフ大活躍の予感大です。

羽織るだけでこなれ感をプラスするケーブルカーデ

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン」\1,990（税込）

夏の装いはトップス × ボトムスのワンツーコーデでシンプルになりがち。あると助かるのが、1枚で着映えする半袖カーディガンです。こなれ感のあるケーブル編み、クラシカルなメタルボタンが高見え効果を発揮。Tシャツほどカジュアルになりすぎず、シャツほどカチッとしすぎない印象なのも嬉しいポイントです。

ボリュームスカート合わせでメリハリシルエットに

コーデを考えるのが苦手という人にも、このカーデがうってつけ。コンパクトなシルエットと短めの丈感で、スカート・パンツ問わずにさまざまなボトムスとバランス良くきまりそうな予感です。こちらはふんわりとしたボリュームスカートを添えて、潔く緩急をつけたシルエットに。カーデの上下のボタンを開けて、抜け感を出すのも真似したいテクニック。ネイビー × ホワイトの爽やかな配色で、夏らしさ全開に仕上げて。

リラックス感のあるワイドパンツを品良く格上げ

白T × ドット柄プルオンパンツのリラックスコーデも、ケーブルカーデの手にかかれば即大人顔に。ゴールドカラーのボタンが華やかなアクセントになり、上品な雰囲気に格上げしています。短めトップスと縦ラインを強調するワイドパンツで、スタイルアップも叶いそう。抜け感のある華奢なミュール、クラッチ風に持ったブラックバッグと、小物でバランスを整えた上級者な着こなしです。

ケーブルカーデ × ミニスコートで最旬プレッピーに

2025年引き続きトレンドのプレッピーにも、ケーブルカーデが活躍！ こちらはチェックミニスコートを合わせて、ガーリーなエッセンスをプラス。膝下ハイソックスとボリューム感のあるチロリアンシューズで、王道の学生風足元を演出して。レトロ感のある赤バッグ、クラシカルなパール調ネックレスを加えれば、レディライクなムード漂うプレッピースタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子