【きょうから】ユニクロ「UT」、ポケカ・ポケポケで初コラボ Tシャツ＆スウェット、キッズも展開
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」はきょう11日より、「ポケモンカードゲーム」とゲームアプリ「Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)」との初となるコラボレーションコレクションを発売した。
【画像】ユニクロ×ポケカ・ポケポケ、コラボアイテム（一覧）
「ポケモンカードゲーム」はゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの世界をテーマにしたふたり用対戦型トレーディングカードゲーム。「Pokemon Trading Card Game Pocket」は、ポケモンカードを手軽にコレクションできるアプリとなる。
今回のコラボレーションでは、ピカチュウをはじめとしたポケモンカードのイラストやポケモンのシルエット、ワンポイントイラストなどをTシャツとスウェットにデザイン。メンズとキッズで展開した。
なお本コレクションの発売を記念して、きょう11日より店舗限定で「UTmagazine」特別号が配布される。表面は、コレクションにも登場するピカチュウのアートを大胆にプリントしたUT特製ポケモンカードプレイマット仕様。ポケモンカードゲームをプレイする際に使用することが出来る。裏面は、商品にもデザインされているヤドンとオムナイトを描いたイラストレーター2人のインタビューを掲載。このインタビューは「UTmagazine」でしか読むことが出来ない特別な内容となる。
ユニクロのサイト内でもデジタル版として本インタビューを読むことができる。
●Men
Tシャツ（5柄）1500円 XS〜4XL
スウェット（4柄）2990円 XS〜4XL
●Kids
Tシャツ（4柄）990円 XS〜4XL
スウェット（4柄）1990円 100〜160
※100・XS・XXL・3XL・4XLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとなる。
2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
