『24時間テレビ』関西の布陣決定 ミルクボーイ&黒木千晶アナ6年連続、関西ジュニアの5人が初登場【一覧】
読売テレビは11日、夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）の関西エリア出演者を発表した。
【写真】『24時間テレビ』ytvサポーター就任！ 西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎
ytv司会は、お笑いコンビ・ミルクボーイと黒木千晶アナウンサーが務める。ミルクボーイと黒木アナは6年連続の出演。ytvサポーターは、関西ジュニアの西村拓哉、島崎斗亜（※崎＝たつさき）、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎の5人の初就任した。
今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。差別、貧困、格差などの問題の根底にあるのは、他人への無関心ではないか。そこで、まずは自分の周りの人が抱えているさまざまな問題を「知って」、そして、生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」。そんな互いの理解を深めるきっかけとなるような『24時間テレビ』を届ける。
■放送日時：8月30日午後6時30分から31日午後8時54分
総合司会（50音順）：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美
チャリティーパートナー（50音順）：
King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子
関西ローカル枠出演者
ytv司会：ミルクボーイ（駒場孝・内海崇）、黒木千晶（ytvアナウンサー）
ytvサポーター：西村拓哉、嶋崎斗亜、伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎（関西ジュニア）
