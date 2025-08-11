関西ジュニアの5人『24時間テレビ』ytvサポーター初就任 西村拓哉・嶋崎斗亜・伊藤篤志・池川侑希弥・角紳太郎【コメント】
読売テレビは11日、夏恒例『24時間テレビ48』（8月30日〜31日生放送、日本テレビ系）の関西エリア出演者を発表した。ytvサポーターには、関西ジュニアの西村拓哉（22）、嶋崎斗亜（22、※崎＝たつさき）、伊藤篤志（16）、池川侑希弥（16）、角紳太郎（18）の5人が初めて務める。
【写真】『24時間テレビ』関西エリアの布陣 ミルクボーイ＆黒木千晶アナは6年連続
今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。差別、貧困、格差などの問題の根底にあるのは、他人への無関心ではないか。そこで、まずは自分の周りの人が抱えているさまざまな問題を「知って」、そして、生きづらさを抱える人々の取材を通して、その方々の想いを「教えてもらう」。そんな互いの理解を深めるきっかけとなるような『24時間テレビ』を届ける。
ytv司会は、ミルクボーイと黒木千晶アナウンサーが就任し、ともに6年連続の番組出演となる。
■西村拓哉 コメント
『24時間テレビ』は物心ついた時から家族揃って毎年見ていた番組のひとつで、自分がお仕事として携わるというのもひとつの目標であり夢だったので、ytvサポーター就任はすごくうれしいです。
番組は笑いもあって、感動もあって…という印象が強いのですが、僕たちの事務所の先輩たちが携わってきたというイメージもあって。Aぇ! groupさんにもすぐサポーター就任を報告させていただいたら、「頑張って！」と言ってもらえました。『24時間テレビ』を見ていると、学校では学べないことが学べるように感じていたので、僕たちも画面を通してそのような部分を伝えていきたいです。ロケにも行く予定ですが、普段の僕らの活動とはまた少し違った内容になると思うので、新しい姿をお見せできるよう頑張りたいなと思っています。まずは関西から、そして最後は全国を精一杯この5人で盛り上げます！
■嶋崎斗亜 コメント
なにわ男子さんやAぇ! groupさんなど、先輩方がサポーターとして出演されていたのを昔から見ていて「いつか僕も！」というような気持ちだった『24時間テレビ』に今年、ytvサポーターとして参加させていただけるので、この流れを僕たちもつないでいけるようにしっかりとサポーターを全うできたらなと思います。
『24時間テレビ』はさまざまな事情を抱えている方への取材を通して、その方の頑張っている姿から視聴者や同じような悩みを抱えている方が「自分も頑張ろう」と元気をもらえるような番組だと思っています。すべての方に元気や勇気を届けられる、本当にいい番組だなと毎年楽しみに見ていたので、僕たちも精一杯頑張りたいです。ロケにも行く予定なので、実際に取材する方の言葉を、僕たちなりの解釈でよりわかりやすく視聴者の方にお伝えすることができればと思っています。
■伊藤篤志 コメント
『24時間テレビ』はいつも感動があり、とても心に響く番組だなと思っています。出演できると聞いた時の率直な感想ですが、マラソンのイメージが強かったので、「走るのかな」と（笑）。
このような番組に出演するのは初めてなので緊張しているのですが、皆さんの印象に残るように頑張りたいです。また、取材に行かせてもらえる予定なので、相手の方の想いなどを自分の言葉で伝えられたらなと思っています。あまりしゃべるのは得意じゃないのですが、みなさんに伝えらえるよう頑張りますので是非ご覧ください。よろしくお願いします。
■池川侑希弥 コメント
昔からずっと見ている番組で、まさか自分が出る側になるとは思ってなかったので、ytvサポーター就任はすごくうれしいです。出させていただく責任感も感じつつ、頑張ろうと思っています。特に角（紳太郎）と（伊藤）篤志と僕の3人はまだ高校生ということもありますが、サポーターとして出させていただくからには、フレッシュさを生かしてしっかりと全力で頑張りたいです。
やっぱり『24時間テレビ』でしか得られない情報もありますし、本当に見ていて勇気をもらえる番組。僕たちは取材もさせていただく予定なのですが、なかなか無い機会なのですごく楽しみです。
■角紳太郎 コメント
就任を聞いたときは本当にびっくりしました。僕みたいな人が務めていいのかなと（笑）。でもこうして選んでいただいたので、笑顔や勇気を届けられたらなと思います。『24時間テレビ』は勇気がもらえて、日本中がひとつになれる番組だと思っているのでその番組に出演できることがとてもうれしいです。僕自身、新しいことを始める勇気が出ない人生だったので、この番組で「こんなに僕も頑張ってるんだぞ」というのをお見せして、いろいろな方に勇気を与えたいです。
