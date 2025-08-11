鹿島が再び首位浮上 町田は首位神戸に勝利し6連勝 J1第25節まとめ
2025明治安田J1リーグ第25節が9日と10日に行われた。
中断前リーグ戦5連勝と好調の町田ゼルビアは首位のヴィッセル神戸と対戦。試合は開始6分、ロングスローのこぼれ球を拾ったMF中山雄太が胸でコントロールし左足一閃。弧を描いたボールはゴール右上に突き刺さり、ホームの町田が先制に成功する。町田は36分にもスーパーゴールが生まれ、MF相馬勇紀が左サイドからのカットインで右足を振り抜き、軌道を描いたボールがゴール右上に突き刺さった。相馬の今季8点目のゴールで町田が2点リードする。後半はスコアが動かずに試合は終了。町田は6連勝で5位に浮上。敗れた神戸は3位に後退した。
そのほか、7位川崎フロンターレは11位のホームでアビスパ福岡と対戦。8月に加入した元クロアチア代表DFフィリップ・ウレモヴィッチがこの試合でデビューを飾るも、14分にファールで退場。また前半終了間際にDFファンウェルメスケルケン際がこの試合2枚目のイエローカードを受け取り退場。前半だけで2人の退場者を出す苦しい展開となり、以降は3失点で福岡に2−5で敗れた。ガンバ大阪とファジアーノ岡山の試合はMF岩渕弘人のJ1発ゴールを含む2ゴールもあり岡山が3−0で勝利。柏レイソルは湘南ベルマーレと対戦し2−0で勝利。鹿島と勝ち点で並んだ。
【第25節試合結果】
8月9日（土）
川崎フロンターレ 2-5 アビスパ福岡
東京ヴェルディ 1-0 横浜F・マリノス
横浜FC 1-2 浦和レッズ
8月10日（日）
FC町田ゼルビア 2-0 ヴィッセル神戸
FC東京 0-1 鹿島アントラーズ
ガンバ大阪 0-3 ファジアーノ岡山
柏レイソル 2-0 湘南ベルマーレ
サンフレッチェ広島 0-0 清水エスパルス
名古屋グランパス 1-2 京都サンガF.C.
8月11日（月）
19:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟
【順位】
1位 鹿島（47/+13）
2位 柏（47/+12）
3位 神戸（46/+10）
4位 京都（45/+12）
5位 町田（43/+11）
6位 広島（43/+11）
7位 浦和（41/+9）
8位 川崎F（38/+9）
9位 福岡（35/+1）
10位 C大阪（34/+4）
11位 G大阪（34/-5）
12位 岡山（33/+1）
13位 清水（31/-3）
14位 東京V（31/-8）
15位 FC東京（29/-8）
16位 名古屋（28/-6）
17位 湘南（24/-19）
18位 横浜FM（21/-10）
19位 新潟（19/-17）
20位 横浜FC（19/-17）