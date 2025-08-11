2025明治安田J1リーグ第25節が9日と10日に行われた。



中断前リーグ戦5連勝と好調の町田ゼルビアは首位のヴィッセル神戸と対戦。試合は開始6分、ロングスローのこぼれ球を拾ったMF中山雄太が胸でコントロールし左足一閃。弧を描いたボールはゴール右上に突き刺さり、ホームの町田が先制に成功する。町田は36分にもスーパーゴールが生まれ、MF相馬勇紀が左サイドからのカットインで右足を振り抜き、軌道を描いたボールがゴール右上に突き刺さった。相馬の今季8点目のゴールで町田が2点リードする。後半はスコアが動かずに試合は終了。町田は6連勝で5位に浮上。敗れた神戸は3位に後退した。





代わりに首位に立ったのが鹿島アントラーズ。敵地で行われたFC東京との試合は、序盤から両者激しくゴールを狙う展開に。開始早々FWマルセロ・ヒアンに2度決定的なシュートを打たれるも、GK早川友基のセーブなどでピンチを凌ぐ。10分にはMF荒木遼太郎が強烈なミドルを放つもゴール左外に外れた。以降も両者共に相手のゴールを脅かすが、得点は生まれず前半が終了する。後半は雨が強まり非常に厳しいコンディションとなるが、81分に均衡が崩れる。途中出場のFW田川亨介がFW鈴木優磨のグラウンダークロスに反応。左足で合わせてニアに突き刺し、待望の先制点が生まれた。これが決勝点となり鹿島が1-0で勝利。勝ち点47とし首位へ浮上した。そのほか、7位川崎フロンターレは11位のホームでアビスパ福岡と対戦。8月に加入した元クロアチア代表DFフィリップ・ウレモヴィッチがこの試合でデビューを飾るも、14分にファールで退場。また前半終了間際にDFファンウェルメスケルケン際がこの試合2枚目のイエローカードを受け取り退場。前半だけで2人の退場者を出す苦しい展開となり、以降は3失点で福岡に2−5で敗れた。ガンバ大阪とファジアーノ岡山の試合はMF岩渕弘人のJ1発ゴールを含む2ゴールもあり岡山が3−0で勝利。柏レイソルは湘南ベルマーレと対戦し2−0で勝利。鹿島と勝ち点で並んだ。【第25節試合結果】8月9日（土）川崎フロンターレ 2-5 アビスパ福岡東京ヴェルディ 1-0 横浜F・マリノス横浜FC 1-2 浦和レッズ8月10日（日）FC町田ゼルビア 2-0 ヴィッセル神戸FC東京 0-1 鹿島アントラーズガンバ大阪 0-3 ファジアーノ岡山柏レイソル 2-0 湘南ベルマーレサンフレッチェ広島 0-0 清水エスパルス名古屋グランパス 1-2 京都サンガF.C.8月11日（月）19:00 セレッソ大阪 vs アルビレックス新潟【順位】1位 鹿島（47/+13）2位 柏（47/+12）3位 神戸（46/+10）4位 京都（45/+12）5位 町田（43/+11）6位 広島（43/+11）7位 浦和（41/+9）8位 川崎F（38/+9）9位 福岡（35/+1）10位 C大阪（34/+4）11位 G大阪（34/-5）12位 岡山（33/+1）13位 清水（31/-3）14位 東京V（31/-8）15位 FC東京（29/-8）16位 名古屋（28/-6）17位 湘南（24/-19）18位 横浜FM（21/-10）19位 新潟（19/-17）20位 横浜FC（19/-17）