2025明治安田J1リーグ第25節が9日と10日に行われた。

中断前リーグ戦5連勝と好調の町田ゼルビアは首位のヴィッセル神戸と対戦。試合は開始6分、ロングスローのこぼれ球を拾ったMF中山雄太が胸でコントロールし左足一閃。弧を描いたボールはゴール右上に突き刺さり、ホームの町田が先制に成功する。町田は36分にもスーパーゴールが生まれ、MF相馬勇紀が左サイドからのカットインで右足を振り抜き、軌道を描いたボールがゴール右上に突き刺さった。相馬の今季8点目のゴールで町田が2点リードする。後半はスコアが動かずに試合は終了。町田は6連勝で5位に浮上。敗れた神戸は3位に後退した。

代わりに首位に立ったのが鹿島アントラーズ。敵地で行われたFC東京との試合は、序盤から両者激しくゴールを狙う展開に。開始早々FWマルセロ・ヒアンに2度決定的なシュートを打たれるも、GK早川友基のセーブなどでピンチを凌ぐ。10分にはMF荒木遼太郎が強烈なミドルを放つもゴール左外に外れた。以降も両者共に相手のゴールを脅かすが、得点は生まれず前半が終了する。後半は雨が強まり非常に厳しいコンディションとなるが、81分に均衡が崩れる。途中出場のFW田川亨介がFW鈴木優磨のグラウンダークロスに反応。左足で合わせてニアに突き刺し、待望の先制点が生まれた。これが決勝点となり鹿島が1-0で勝利。勝ち点47とし首位へ浮上した。

そのほか、7位川崎フロンターレは11位のホームでアビスパ福岡と対戦。8月に加入した元クロアチア代表DFフィリップ・ウレモヴィッチがこの試合でデビューを飾るも、14分にファールで退場。また前半終了間際にDFファンウェルメスケルケン際がこの試合2枚目のイエローカードを受け取り退場。前半だけで2人の退場者を出す苦しい展開となり、以降は3失点で福岡に2−5で敗れた。ガンバ大阪とファジアーノ岡山の試合はMF岩渕弘人のJ1発ゴールを含む2ゴールもあり岡山が3−0で勝利。柏レイソルは湘南ベルマーレと対戦し2−0で勝利。鹿島と勝ち点で並んだ。

【第25節試合結果】

8月9日（土）
川崎フロンターレ　2-5　アビスパ福岡
東京ヴェルディ　1-0　横浜F・マリノス
横浜FC　1-2　浦和レッズ

8月10日（日）
FC町田ゼルビア　2-0　ヴィッセル神戸
FC東京　0-1　鹿島アントラーズ
ガンバ大阪　0-3　ファジアーノ岡山
柏レイソル　2-0　湘南ベルマーレ
サンフレッチェ広島　0-0　清水エスパルス
名古屋グランパス　1-2　京都サンガF.C.

8月11日（月）
19:00　セレッソ大阪　vs　アルビレックス新潟

【順位】

1位　鹿島（47/+13）
2位　柏（47/+12）
3位　神戸（46/+10）
4位　京都（45/+12）
5位　町田（43/+11）
6位　広島（43/+11）
7位　浦和（41/+9）
8位　川崎F（38/+9）
9位　福岡（35/+1）
10位　C大阪（34/+4）
11位　G大阪（34/-5）
12位　岡山（33/+1）
13位　清水（31/-3）
14位　東京V（31/-8）
15位　FC東京（29/-8）
16位　名古屋（28/-6）
17位　湘南（24/-19）
18位　横浜FM（21/-10）
19位　新潟（19/-17）
20位　横浜FC（19/-17）