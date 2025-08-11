気象台は、午前4時53分に、大雨警報（土砂災害）を五木村に発表しました。

【特別警報（大雨）】荒尾玉名に特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



□洪水警報

11日昼前にかけて警戒



■八代市

□大雨警報

・土砂災害

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm





□洪水警報11日昼前にかけて警戒■荒尾市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■玉名市□大雨特別警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■山鹿市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■菊池市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■宇土市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■上天草市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■宇城市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■阿蘇市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■天草市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■合志市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■美里町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■玉東町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■南関町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■長洲町□大雨特別警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■和水町□洪水警報11日昼前にかけて警戒■大津町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■菊陽町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■南小国町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■小国町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■産山村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■高森町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■西原村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■南阿蘇村□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■御船町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■嘉島町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■益城町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■甲佐町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■山都町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■氷川町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒■五木村□大雨警報【発表】・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒■苓北町□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水11日朝にかけて警戒1時間最大雨量 80mm□洪水警報11日昼前にかけて警戒