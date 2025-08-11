【交通情報】JR九州 大雨に伴う8月11日(月)の運休・減便一覧 ＜九州新幹線・特急列車・Ｄ＆Ｓ列車・普通列車・快速列車＞ ※11日1:30発表
九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月11日（月）の運行計画について新たに発表しました。
九州各県の広範囲で、運休や減便が予定されています。
※8月11日(月)午前1時30分発表
【九州新幹線】
九州新幹線（博多～鹿児島中央）: 始発から運行取りやめ
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常通り運行
【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】
▼全列車運休 の列車
リレーかもめ
かささぎ
みどりハウステンボス
▼始発から運行取り止め の列車
ソニックにちりんシーガイア (博多～大分間)
九州横断特急
ゆふ
きりしま
36ぷらす3
或る列車
かんぱち・いちろく
ゆふいんの森
ふたつ星4047
かわせみ やませみ
あそぼーい!
A列車で行こう
▼本数を減らして運行 の列車
ソニック（大分～佐伯） ※ソニック12号（佐伯～大分間）が運休
かいおう ※かいおう1号が運休
▼通常通り運行 の列車
ひゅうが
指宿のたまて箱
海幸山幸
【普通列車・快速列車】
▼山陽線
下関～門司：始発列車から運行取り止め
▼鹿児島線
門司港～博多：始発列車から運行取り止め
博多～荒尾：始発列車から運行取り止め
荒尾～八代：始発列車から夕方頃まで運行取り止め
川内～鹿児島中央：通常通り運行
鹿児島中央～鹿児島：本数を減らして運行
鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）：運行取り止め
▼筑豊線 （若松線）
若松～折尾：始発列車から運行取り止め
▼筑豊線
折尾～直方：始発列車から運行取り止め
直方～桂川：始発列車から運行取り止め
桂川～原田：始発列車から運行取り止め
▼篠栗線
吉塚～桂川：始発列車から運行取り止め
▼日豊線
小倉～中津：始発列車から運行取り止め
中津～大分：本数を減らして運行
大分～佐伯：通常どおり運行
佐伯～延岡：通常どおり運行
延岡～南宮崎：通常どおり運行
南宮崎～西都城：本数を減らして運行
西都城～鹿児島：始発列車から最終列車まで運行取り止め
鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）：運行取り止め
▼長崎線
鳥栖～肥前浜：始発列車から運行取り止め
肥前浜～長崎：始発列車から運行取り止め
▼佐世保線
江北～佐世保：始発列車から運行取り止め
▼筑肥線
姪浜～西唐津：通常どおり運行
▼唐津線
久保田～西唐津：通常どおり運行
▼大村線
早岐～諫早：始発列車から運行取り止め
▼久大線
久留米～向之原：始発列車から運行取り止め
向之原～大分：始発列車から運行取り止め
▼豊肥線
熊本～肥後大津：始発列車から運行取り止め
肥後大津～宮地：始発列車から夕方頃まで運行取り止め
宮地～大分：始発列車から運行取り止め
▼肥薩線
吉松～隼人：始発列車から最終列車まで運行取り止め
▼三角線
宇土～三角：始発列車から夕方頃まで運行取り止め
▼吉都線
都城～吉松：本数を減らして運行
▼指宿枕崎線
鹿児島中央～枕崎：通常どおり運行
▼日南線
南宮崎～志布志：通常どおり運行
▼宮崎空港線
田吉～宮崎空港：通常どおり運行