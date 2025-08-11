RKK

九州旅客鉄道株式会社（JR九州）は、大雨に伴う8月11日（月）の運行計画について新たに発表しました。

九州各県の広範囲で、運休や減便が予定されています。

※8月11日(月)午前1時30分発表

【九州新幹線】

九州新幹線（博多～鹿児島中央）: 始発から運行取りやめ
西九州新幹線（武雄温泉～長崎）： 通常通り運行

【特急列車・Ｄ＆Ｓ列車】

▼全列車運休 の列車
リレーかもめ
かささぎ
みどりハウステンボス

▼始発から運行取り止め の列車
ソニックにちりんシーガイア  (博多～大分間) 
九州横断特急
ゆふ
きりしま
36ぷらす3
或る列車
かんぱち・いちろく
ゆふいんの森
ふたつ星4047
かわせみ やませみ
あそぼーい!
A列車で行こう

▼本数を減らして運行 の列車
ソニック（大分～佐伯）　※ソニック12号（佐伯～大分間）が運休
かいおう　※かいおう1号が運休

▼通常通り運行 の列車
ひゅうが
指宿のたまて箱
海幸山幸

【普通列車・快速列車】

山陽線 
下関～門司：始発列車から運行取り止め 

鹿児島線 
門司港～博多：始発列車から運行取り止め 
博多～荒尾：始発列車から運行取り止め 
荒尾～八代：始発列車から夕方頃まで運行取り止め 
川内～鹿児島中央：通常通り運行
鹿児島中央～鹿児島：本数を減らして運行 
鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）：運行取り止め

筑豊線 （若松線）
若松～折尾：始発列車から運行取り止め 

筑豊線 
折尾～直方：始発列車から運行取り止め 
直方～桂川：始発列車から運行取り止め
桂川～原田：始発列車から運行取り止め 

篠栗線
吉塚～桂川：始発列車から運行取り止め

日豊線 
小倉～中津：始発列車から運行取り止め 
中津～大分：本数を減らして運行 
大分～佐伯：通常どおり運行 
佐伯～延岡：通常どおり運行 
延岡～南宮崎：通常どおり運行 
南宮崎～西都城：本数を減らして運行 
西都城～鹿児島：始発列車から最終列車まで運行取り止め 
鹿児島中央駅発の日豊線（国分・宮崎行）：運行取り止め 

長崎線 
鳥栖～肥前浜：始発列車から運行取り止め 
肥前浜～長崎：始発列車から運行取り止め 

佐世保線 
江北～佐世保：始発列車から運行取り止め 

筑肥線 
姪浜～西唐津：通常どおり運行 

唐津線 
久保田～西唐津：通常どおり運行 

大村線 
早岐～諫早：始発列車から運行取り止め 

久大線 
久留米～向之原：始発列車から運行取り止め 
向之原～大分：始発列車から運行取り止め 

豊肥線 
熊本～肥後大津：始発列車から運行取り止め 
肥後大津～宮地：始発列車から夕方頃まで運行取り止め 
宮地～大分：始発列車から運行取り止め 

肥薩線 
吉松～隼人：始発列車から最終列車まで運行取り止め 

三角線 
宇土～三角：始発列車から夕方頃まで運行取り止め 

吉都線 
都城～吉松：本数を減らして運行 

指宿枕崎線 
鹿児島中央～枕崎：通常どおり運行  

日南線 
南宮崎～志布志：通常どおり運行 

宮崎空港線 
田吉～宮崎空港：通常どおり運行 