▼3着シュトラウス（杉原）反応は良く最後までしっかり伸びていました。千二がいいのかなという印象を受けました。前半もう少しリラックスできれば。

▼4着ドロップオブライト（松若）ゲートの出は悪くなかったですが進む気がなかったです。（ペースが）流れていればもう少し際どいところまで差してこられたと思います。

▼5着カルチャーデイ（横山典）もう少しリラックスしてくれればよかったね。でもよく頑張っているよ。

▼6着ベガリス（藤懸）大外枠でしたが、理想的な位置が取れた。よく頑張ってくれたと思います。

▼7着クラスペディア（小崎）陣営と話して今日は控える競馬。こういう競馬を続けていけば結果につながるかなと思います。

▼8着ジャスティンスカイ（荻野極）前半からのスピードの乗りが良く、いい位置で進められました。最後に伸びきれなかったのは展開もあるのかな。

▼10着ワイドラトゥール（西塚）ゲートを出ましたし、全体的な雰囲気は良かったです。ただ千二は忙しかったですね。

▼11着ポッドベイダー（角田）思った以上に進みが悪く、難しかったです。

▼12着ヤマニンアルリフラ（団野）流れが落ち着いて前の馬に向く展開。もう少し脚を使えると思ったんですけどね。

▼13着グランテスト（小沢）馬場が渋ると持ち味発揮できません。馬場に泣かされた。

▼14着テイエムリステット（川須）向正面から3角まで力むところがありました。直線も外に切り替えて脚は使ってくれました。

▼15着エイシンワンド（吉村）最後の坂で苦しくなりました。

▼16着バルサムノート（北村友）いい位置を取れず、しんどくなってしまいました。

▼17着ミルトクレイモー（田口）3、4角で追えないところがあって、位置を下げたのが響きました。