◇女子ゴルフツアー・北海道meijiカップ最終日（2025年8月10日 北海道 札幌国際CC島松C（6642ヤード、パー72））

首位と4打差の8位から出た河本結（26＝RICOH）が1イーグル、3バーディー、1ボギーでこの日のベストとなる68をマークし、通算9アンダーで逆転優勝した。昨年8月のNEC軽井沢72以来のツアー3勝目。前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、メジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）は猛チャージを見せたが、7アンダーの4位で、日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝を逃した。

河本が鮮やかな“逆転イーグル”を決めた。1打ビハインドで迎えた15番パー4。難しい位置に切られたピンを攻めて残り157ヤードからの第2打を6Iでカップに放り込んだ。

「今季一番のショット。勇気を持って打ったご褒美だと思う」。会心の一打で単独トップに浮上し、そのまま逃げ切った。

7月の資生堂・JALレディースは熱中症、翌週のミネベアミツミ・レディースは腰痛のため2戦連続で途中棄権した。3週前の明治安田レディースで2位に入ったものの体調は戻らず、前週の全英女子オープンは「バテてるから行っても通用しない」と出場を断念した。

その間、故郷の愛媛に帰省。5日間クラブを握らず「海に行って人生初ビキニを着て船に乗って島に行った。焼き肉をしてバナナボートに乗ってリフレッシュできた」と、リゾート気分を満喫した。

3月に亡くなった母方の祖父の墓参りにも行き「パワーをもらった。おじいちゃんが“頑張れよ”と言ってくれたと思う。私の中ではずっと見守ってもらっている感じ。背中を押してもらってイーグルも取れた」と4打差逆転の力に変えた。

目標は「年間女王になること」。それ以上にこだっているのが、70・1964でランク1位の平均ストロークだ。「60台に持っていくことしか頭にない」。さらなる飛躍へ、過去4人（6回）しか記録していない数字に照準を絞っている。

▼2位・鶴岡果恋 ティーショットが安定しなかったけど、そこからのカバーが良かった。パットをショートしないことに気をつけていた。（ツアー初優勝逃すも2戦連続2位）

▼2位・森田遥 ティーショットが良くなくて第2打以降がしんどかった。久しぶりに優勝争いを経験できて勝ちたい気持ちが強くなった。（単独首位スタートもスコアを落とし3勝目逃す）