¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Û¿åÅÄ¸øÍµ¤Î¡ÈÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡É¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡º£ÅÙ¤³¤½1Ãå¤ò
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï10Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤ç¤¦11Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×Ã´Åö¤Î¿åÅÄ¸øÍµµ¼Ô¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê32¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ï2ÃåÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÙ³ßÎï²Ã¡¢»³¸ý¿¿´î»Ò¡¢ÅÏÊÕ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëÂçÀÜÀï¤Î·ëËö¤Ï3¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿ÉÙ³ß¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏÊÕ¤¬ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Îº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¡¢ÉÙ³ß¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ2Ãå¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÈÄ¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»À·ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½àÍ¥¤ÏºÇ¶á¤Î4Àá¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤â°ìÈÖ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡2ÀáÁ°¤ËÁö¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÁá¤¤¤Î¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾¶á¤Ï¸ÍÅÄ¡¢½»Ç·¹¾¤Ç2Ï¢Â³Í¥¾¡¡£ºÇ¹â¤Î¥ê¥º¥à¤Çº£Âç²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼«¤é°ú¤´ó¤»¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡G1Í¥½Ð¤Ï6²óÌÜ¤Ç¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï23Ç¯¤ÎÄÅ¡¢ºòÇ¯¤ÎÊ¡²¬¤ËÂ³¤¤¤Æ3Ï¢Â³Í¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìºòÇ¯¤¬3Ãå¡¢µîÇ¯¤¬2Ãå¤È¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï1Ãå¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£º£ÅÙ¤³¤½»ä¤ÎÈÖ¡£G1½éÂ×´§¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢Í¥¾¡Àï¡£¡Ö¤Þ¤À¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·Ì´¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤é²¿¤«¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤ëÂÇÅÝ¡¦±óÆ£¡Ê¥¨¥ß¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥óC¤ÇSG½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥³¥Ä²ñ¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦À¾»³µ®¹À¤ËÂ³¤¯¤«¡£½ÖÈ¯ÎÏËþÅÀ¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¡¡¡Ú¿åÅÄ¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û12RÍ¥¾¡Àï¡£·è¤áÂÇ¤Á¤Î·þ¤êº¹¤·¤Ç¾¡Éé¡£±óÆ£¤Ø¤Î¡ã5¡ä¡ã2¡äÎ®¤·¤È¡ã5¡ä¡ã1¡ä¡¢¡ã5¡ä¡ã3¡äÎ®¤·¤â¾¯¡¹¡£
¡¡¡þ¿åÅÄ¡¡¸øÍµ¡Ê¤ß¤º¤¿¡¦¤¤ß¤Ò¤í¡ËÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î52ºÐ¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤ÎÌ¾»º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Ê¤®¡£²Á³Ê¹âÆ¤Ç¸·¤·¤¤¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¹âµé¤¦¤Ê½ÅÂå¤ò½®·ô¤ÇÇ±½Ð¤·¤¿¤¤¡£