【レパードS】戦い終えて
▼3着ヒルノハンブルク（石橋）返し馬の後はいいテンションに戻ってくれた。最後も差し返すようなところを見せていた。
▼4着ハグ（高杉）2コーナーで砂をかぶって下がってしまい、勝ち馬に前に出られてしまった。
▼5着サノノワンダー（大野）コーナー4つも距離も初めてだったけど問題なかった。
▼6着ジャナドリア（戸崎）いいリズムで運べたが、最後に手応えがなくなった。
▼8着チュウジョウ（丸山）両トモを落鉄していたが、悪くない内容だった。時計がかかった方がいい。
▼9着ニューファウンド（石川）今日の馬場は得意じゃないと思うが、頑張ってくれた。素質はあるのでこの先で力をつけてくれれば。
▼10着ロードラビリンス（川田）この馬のバランスでこの馬場では全く走れませんでした。
▼11着タガノマカシヤ（菊沢）器用な競馬をさせてしまった。もう少しこの馬の走りを優先してあげればよかった。
▼12着トリポリタニア（岩田康）ペースが速かったし、枠が枠で終始外々を回る形になってしまった。中に入れればよかったんだけど。
▼13着シンビリーブ（菅原明）ゲートを出ず、今日の馬場だったので。
▼14着ルグランヴァン（原）もまれ弱いので出したけど他の馬も速かった。終始、気持ちが乗らないままだった。
▼15着ポールセン（斎藤）スタートで少しつまずき、最後は距離もあっていっぱいになってしまった。