▼3着ヒルノハンブルク（石橋）返し馬の後はいいテンションに戻ってくれた。最後も差し返すようなところを見せていた。

▼4着ハグ（高杉）2コーナーで砂をかぶって下がってしまい、勝ち馬に前に出られてしまった。

▼5着サノノワンダー（大野）コーナー4つも距離も初めてだったけど問題なかった。

▼6着ジャナドリア（戸崎）いいリズムで運べたが、最後に手応えがなくなった。

▼8着チュウジョウ（丸山）両トモを落鉄していたが、悪くない内容だった。時計がかかった方がいい。

▼9着ニューファウンド（石川）今日の馬場は得意じゃないと思うが、頑張ってくれた。素質はあるのでこの先で力をつけてくれれば。

▼10着ロードラビリンス（川田）この馬のバランスでこの馬場では全く走れませんでした。

▼11着タガノマカシヤ（菊沢）器用な競馬をさせてしまった。もう少しこの馬の走りを優先してあげればよかった。

▼12着トリポリタニア（岩田康）ペースが速かったし、枠が枠で終始外々を回る形になってしまった。中に入れればよかったんだけど。

▼13着シンビリーブ（菅原明）ゲートを出ず、今日の馬場だったので。

▼14着ルグランヴァン（原）もまれ弱いので出したけど他の馬も速かった。終始、気持ちが乗らないままだった。

▼15着ポールセン（斎藤）スタートで少しつまずき、最後は距離もあっていっぱいになってしまった。