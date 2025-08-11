女優の二階堂ふみ（30）とお笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が結婚したことを10日、電撃発表した。それぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに報告。交際の噂もなかった人気女優と、売れっ子のインテリ芸人の結婚に衝撃が広がった。

2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづった。二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で、「4649！」と書き加えた。

カズレーザーの事務所関係者は「結婚を発表するとは聞いていたが、それ以外は分からない」と話している。芸人仲間も「昨日（9日）、“結婚する”とだけ連絡があった」と明かし、「飲んでいても女っ気を全く感じなかったので、交際期間どころか、交際していることも知らなかった」と驚いていた。

一方で、二階堂は以前から“カズレーザー推し”を公言。2016年の番組で「顔がタイプ」として名前を挙げ、翌17年には念願の初共演。「カズさま」と呼んで直接好意を伝え、食事の誘いを受けると大照れした。19年に再共演すると、二階堂が好意を再びアピール。だが、バイセクシュアル（両性愛者）というカズレーザーは、夏は女性、冬は男性に引かれるという一面があり、番組の時期が冬だったためか、二階堂は“失恋”していた。

その後、2人は人知れず愛を育んでいた。二階堂は過去に「いつかすてきなパートナーと明るい世界をつくっていくために、何か活動できる方と一緒になれたら」と語っていた。知的で柔軟さも感じさせるカズレーザーはお似合いの存在。9年越しの恋を成就させ、明るい家庭を築いてくれそうだ。

◇カズレーザー 本名金子和令（かねこ・かずのり）。1984年（昭59）7月4日生まれ、埼玉県出身の41歳。同志社大を卒業後、09年にサンミュージックからピン芸人としてデビュー。12年に安藤なつとメイプル超合金を結成。15年にM―1グランプリで決勝進出。現在はフジテレビ「サン！シャイン」のキャスターを務め、クイズプレーヤーとしても活躍。

◇二階堂 ふみ（にかいどう・ふみ）1994年（平6）9月21日生まれ、沖縄県出身の30歳。07年に女優デビュー。11年の第68回ベネチア国際映画祭で、映画「ヒミズ」での演技が評価され、マルチェロ・マストロヤンニ賞（新人俳優賞）を受賞。20年のNHK連続テレビ小説「エール」のヒロインを務め、同年のNHK紅白歌合戦で司会を担当した。