気象台は、午前4時30分に、大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。

南部では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日朝にかけて警戒



■広島市東区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日朝にかけて警戒





■広島市南区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■広島市西区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■広島市安佐南区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■広島市安佐北区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■広島市安芸区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■広島市佐伯区□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒■廿日市市□大雨警報【発表】・土砂災害11日朝にかけて警戒