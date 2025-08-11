【大雨警報】広島県・広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区などに発表 11日04:30時点
気象台は、午前4時30分に、大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区などに発表 11日04:30時点
南部では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市東区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市西区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市安佐南区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市安佐北区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市安芸区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■広島市佐伯区
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■廿日市市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日朝にかけて警戒