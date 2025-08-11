本拠地ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発し、4打数2安打1打点。5回に40号ソロを放つなど9-1の快勝に貢献した。試合中には三塁ベンチ横のカメラ席に間一髪の珍事が発生。米実況も「OHHH！ 何千何万ドルという機材が……」と悲鳴を上げた。

0-0で迎えた3回ブルージェイズの攻撃。ドジャースの先発スネルは1死一、二塁のピンチで2番クレメントから空振り三振を奪った。タイミングを崩されたクレメントの手からバットがすっぽ抜け、回転しながら三塁ベンチ横のカメラ席へ。バットはカメラマンが構える一脚に当たった後、ドジャースのダグアウト内へ飛び込んだ。

試合を中継した米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況ジョー・デービス氏は「あそこにはとても素敵なカメラがたくさんあります」と口にしながらカメラマンを襲った瞬間のリプレー映像を確認。一脚に当たった場面では「オーガッシュ！ OHHH！ 何千何万ドルという機材が……」と悲鳴を上げた。

スネルはこのピンチを切り抜け、5回3安打10奪三振で無失点の好投。今季2勝目を挙げた。ドジャースは大谷やマンシーの本塁打などで効果的に得点を重ね、9-1で快勝した。



（THE ANSWER編集部）