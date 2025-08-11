

西武園ゆうえんちのアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」の一場面。ゴジラとメカゴジラの激闘シーン（写真：TM & © TOHO CO., LTD.）

観客が目の前で繰り広げられるゴジラの激闘に巻き込まれる。

「“最恐”のライドができました。この夏いちばんのスリル体験を味わってください」――。

第96回アカデミー賞視覚効果賞を受賞した東宝映画『ゴジラ−1.0』（2023年）の山崎貴監督が自信たっぷりに宣言した。映画に続くゴジラの次の舞台は、西武グループが運営する西武園ゆうえんち（埼玉県所沢市）のライドアトラクションの新作「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」。8月1日から上映が始まった。

西武園の「ライド」3作目

ライドアトラクションには乗り物に乗ってパーク内を巡るタイプと、大きなスクリーンに映し出される映像と連動して、座席が上下左右に動くタイプがある。西武園ゆうえんちのライドアトラクションは後者。2021年の「ゴジラ・ザ・ライド 大怪獣頂上決戦」、2023年の「ウルトラマン・ザ・ライド 世紀の大決闘」に続く3作目だ。

冒頭からエンディングまでアクションの連続で、全編がクライマックス。山崎監督が率いる映像制作会社白組のスタッフと東宝による制作チームがゴジラ−1.0に続き、本作でも映像制作を担当した。

第1作のゴジラ・ザ・ライドは地上で繰り広げられるゴジラのライバル「キングギドラ」との激闘が観客の度肝を抜いた。本作の見どころの1つは海が舞台となったことだ。

ライドの3作目として、前作、前々作を超える内容にするためにはどうしたらいいか。山崎監督は「ゴジラ−1.0のように海のシーンをライドにすれば面白いのではないか」と考えた。映画では主人公たちを乗せたおんぼろの小舟をゴジラが追いかけるシーンがあり、確かにスリル満点だった。「逃げ場のない海の中が舞台になるライドならスリルがある」。

映画で描かれた海の波や水しぶきはCGで作成され、本物のようにリアルな表現が世界で絶賛された。しかし、本作での映像制作はゴジラ−1.0のときよりも大変だったと山崎監督が明かす。

「ライドなので観客のすぐ近くに波が来る。波は近ければ近いほど繊細に作り込まないといけない。しかもワンシーンワンカットなので映像が途切れず、シームレスでつながっている。また、映画では波がザバーンとくればそのシーンが終わるが、ライドでは波がザバーンと来てから波が収まるまで作らないといけない」



西武園ゆうえんちのライドアトラクション「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」の映像制作を手掛けた山崎貴監督（記者撮影）

ゴジラの造形は変わった？

作り込みの作業量が膨大になり、山崎監督は劇場版ゴジラの新作を控えていることもあって、「次の映画の準備があるからもういいよ」とスタッフに言ったが、スタッフたちは満足がいく映像ができるまで作業をやめなかったという。

初代のゴジラ・ザ・ライドの映像も山崎監督の手によるものだ。今でこそ山崎監督はゴジラ−1.0の監督として名高いが、当時は映画『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズの監督として紹介されており、少なくとも一般的には山崎監督とゴジラは結びついていなかった。しかし、その三丁目の夕日の2作目（2007年）にゴジラが登場するシーンがあり、熱狂的なゴジラファンの間で「歴代のゴジラで最も格好いい」として高い人気を得ていた。実は山崎監督はゴジラの大ファン。どう描けばゴジラが格好よく見えるか、そのツボをちゃんと心得ていたのだ。

というわけで初代ゴジラ・ザ・ライドにおけるゴジラのデザインも評判を呼んだ。完成度の高さから、そのデザインはゴジラ−1.0におけるゴジラのデザインにも反映された。初代ゴジラ・ザ・ライドとゴジラ−1.0、両者のデザインを見比べると、背びれの形状など細かい点が異なっているものの、よく似ている。

では、本作におけるゴジラのデザインは変わったのか。山崎監督に尋ねると、「バージョンごとに少しずつ変えたほうがいいんじゃないかということで、少し変えていますね」と変化を認めた。ただ、その違いについては「ファンの方に比較していただきたい」とのことだった。

むしろ、デザインでこだわったのはキングギドラと並ぶゴジラのライバル「メカゴジラ」である。新デザインによるメカゴジラの登場。これがもう1つの見どころである。

「一番カッコいいメカゴジラを」

メカゴジラは『ゴジラ対メカゴジラ』（1974年）の初登場以来、ゴジラ映画にたびたび登場し、ゴジラと激しいバトルを演じている。当初はゴジラを倒すために宇宙人がゴジラに似せて作った巨大メカという設定だったが、その後の映画では宇宙人ではなく、人類が開発したという設定に変わっている。



「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」に登場するメカゴジラ（記者撮影）

山崎監督はメカゴジラも大好きだというが、「なかなか自分のゴジラの映画の世界には出しづらい」という。しかし、「（自分の映画にメカゴジラを出すとしたら）“今だ！”と思いましてね。東宝さんと打ち合わせのときに『どうでしょう』って言ったら『やっていい』ってことだったので、やらせていただきました」（山崎監督）。

メカゴジラのデザインはゴジラ以上にこだわった。「これまですばらしいデザインがたくさんあるので、負けないデザインにしたいと思った」「メカとして、ゴジラの形を継承しているようなものにしたかった」「一番格好いいメカゴジラを作りたかった」と山崎監督がメカゴジラのデザインへの想いを次々と明かす。

「僕はラフな絵を描いただけですが、3Dモデルを作ったスタッフがものすごく才能があるので自分の絵以上にすばらしいメカゴジラを作ってくれました」。周囲の人に聞き回って「今までで一番カッコいいね」という言質をとったという。

さらに無理を言って作ってもらったというモックアップモデルを披露。「自分が見たかったメカゴジラに仕上がった」と大満足の様子だった。

ライドを体験した山崎監督は、「モニターで映像を見るのと、ライドに乗って映像を体験するのとでは全く違う。こんなに怖いものを作っていたのかとドキドキした」と感想を口にした。

アトラクションでも「ゴジラ」世界進出

完成した映像に合わせてライドがシンクロする。座席がスクリーン前にせり出すことで、観客の足は浮いた状態になる。これにより、まるで映像の中にいるかのような没入感を得ることができる。映像に合わせて水しぶきが出る機能もあるため、波のシーンでは本当に波をかぶっているかのように感じられる。

「夏にふさわしいライドなので、海に来たような気持ちになっていただければうれしいです」と山崎監督が締めくくった。



「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」は世界各国のライドアトラクションに配給される予定だ（記者撮影）

なお、西武園ゆうえんちのライドアトラクションシステムは台湾のメーカー・ブロジェントテクノロジーが製造した「i-Ride」という機種で、世界40施設以上に導入されている。東宝はゴジラのライドアトラクション映像の製作・配給を行うと今年5月に発表した。今回のゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュはその第1弾で、今後、世界各国でi-Rideを導入する施設に順次配給していくとしている。

劇場用映画だけでなく、アトラクションの世界でもゴジラが世界を席巻できるか期待したい。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）