ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¡½üÀ÷ÅÚ¤ÎÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¹©ÄøÉ½¤ò·îÆâ¤Ë¤â¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ø
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷ÅÚ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¹©ÄøÉ½¤ò·îÆâ¤Ë¤â¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢Ê¡Åç¸©¤òË¬Ìä¤·¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢ÇÑÏ§ºî¶È¤Î¿Ê¤àÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ä½üÀ÷ºî¶È¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚ¤Ê¤É¤òÊÝ´É¤¹¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¡Ê½üÀ÷ÅÚ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë30Ç¯°ÊÆâ¤ËÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
»ë»¡¸å¡¢ÎÓÄ¹´±¤Ï¡¢½üÀ÷ÅÚ¤Ê¤É¤òÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å5Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à²ÝÂê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹©ÄøÉ½¤ò·îÆâ¤Ë¤â¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸©³°¤Ç¤Î½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Ø¤ÎÍý²ò¾úÀ®¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£