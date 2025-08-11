Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２が１０日、横浜市の横浜アリーナで全国ツアー「Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ＭＡＧＦＡＣＴ」の神奈川公演初日を迎えた。最新アルバムを引っさげてのツアーで、この日は未発表の新曲を初披露するなど全３２曲を熱唱。親交のあるお笑いコンビ・サンドウィッチマンがゲスト出演を果たすなど、豪華なステージでＣＤデビューの記念日をファンとともに祝った。

１５年目のキスマイがスタートした。ゴンドラに乗った６人が華々しくステージ上部に登場。千賀健永（３４）の「今日は特別な日だね。過去一、騒げる？」の叫びに、超満員のアリーナは大歓声とペンライトで応えた。

２０１１年のＣＤデビュー日からちょうど１４年たったが、新たなものを追い求める姿勢は変わらない。ライブ演出の中心を担う二階堂高嗣（３５）と衣装を手がける玉森裕太（３５）は、タッグを組んでファッションショー風の演出を組み込んだ。玉森が初めて海外まで衣装の生地やパーツの買い付けに出向いて作成した一着に、千賀は「着ていてうれしいし、モチベーション上がる」と笑顔を見せた。またＭＣ中には公式ＹｏｕＴｕｂｅで生配信。１１日にデジタルリリースされる最新シングル「Ａ ＣＨＡ ＣＨＡ ＣＨＡ」をライブ初パフォーマンスした。

特別な一日には豪華ゲストも駆けつけた。テレビ番組の共演などで宮田俊哉（３６）が「いつか音楽でも一緒にやりたいですねと話していた」というサンドウィッチマンがサプライズ登場。２人がゲストボーカルとして参加している楽曲「お疲れ様です！ｆｅａｔ．サンドウィッチマン」に加え、ショートコントも見せるなど会場を沸かせた。

キスマイの代名詞とも言える、ローラースケートでのパフォーマンスも見せた。最年長の横尾渉（３９）は「僕はもう来年４０歳」と苦笑いも、今後に向けて「みんなが健康でずっとローラーがはけるように。１曲でもローラーは履きたいですよ」。藤ヶ谷太輔（３８）も「何年か前からか『意気込みは？』に、健康というワードが出てきた。皆さんに恩返しをするので、健康的で良いパフォーマンスを」と語った。

玉森は「無事に１４周年を迎え、今日から１５年目です。僕ら６人は進み続けるので、これからも応援をよろしくお願いします」と呼びかけた。

◇二階堂高嗣（にかいどう・たかし） １９９０年８月６日生まれ。東京都出身。Ｂ型。メンバーカラーは緑。

◇千賀健永（せんが・けんと） １９９１年３月２３日生まれ。愛知県出身。ＡＢ型。メンバーカラーは水色。

◇宮田俊哉（みやた・としや） １９８８年９月１４日生まれ。神奈川県出身。Ａ型。メンバーカラーは紫。

◇横尾渉（よこお・わたる） １９８６年５月１６日生まれ。神奈川県出身。Ａ型。メンバーカラーはオレンジ。

◇玉森裕太（たまもり・ゆうた） １９９０年３月１７日生まれ。東京都出身。Ｂ型。メンバーカラーは黄色。

◇藤ヶ谷太輔（ふじがや・たいすけ） １９８７年６月２５日生まれ。神奈川県出身。ＡＢ型。メンバーカラーはピンク。