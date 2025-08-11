今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たしたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）の背番号「５１」永久欠番式典が９日（日本時間１０日）の本拠地・レイズ戦の前に開催された。「２４番」のＫ・グリフィーＪｒ．氏、「１１番」のＥ・マルティネス氏、全球団共通のＪ・ロビンソン氏の「４２」に次いで４つ目。ＯＢらが出席し、青いドレス姿の弓子夫人とはハグをかわした。

米殿堂入りの時に続く英語スピーチとなり、「最も厳しいチャレンジの一つ。２週間で２度も。一体誰が考えたんだ」と笑いを誘った。０１年の入団時に「５１」継承を快諾し、この日の式典に出席した元左腕Ｒ・ジョンソン氏（６１）への感謝を述べた。来年には同氏の「５１」欠番式典が開催予定で「彼の式典に参加できることは大きな名誉」と出席を約束した。また、バットを立てて構えるポーズの銅像が来年、建立されることも発表された。

スピーチ後半では「今、このチームには大きなチャンスがあります」とナインに呼びかけた。これに答えるように試合ではＣ・ローリー捕手がメジャートップの４４号。イチロー氏に師事するＪ・ロドリゲス外野手が２打席連続本塁打を放って６連勝を飾り、首位アストロズに０・５差に迫った。