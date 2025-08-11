韓国の男性6人組「TWS（トゥアス）」の初となる日本ツアーの最終公演が9、10の両日、Kアリーナ横浜で行われた。約3時間のステージで、日本デビュー曲「はじめまして」やヒット曲「plot twist」など23曲を披露した。

初っぱなからド派手にかました。オープニングナンバー「Oh Mymy : 7s」は、「7秒で自分がどんな存在かを見せる」という意味が込められた曲。真っ赤なペンライトがステージを扇形に囲う客席で揺れる中、メンバーは力強く滑らかなダンスで感情を真っすぐに表現した。

左足指の骨折によりパフォーマンスの内容を制限したYOUNGJAE（20）は、「100％の力で参加できなくてごめんなさい！」と謝罪するも、会場からは温かい声援が送られた。42（サイ、ファンの総称）の歓声を受けて「幸せな思い出として残るように思いっ切り楽しみましょう！」と明るい表情で呼びかけた。

2023年のNHK紅白歌合戦に出場した人気男性グループ「SEVENTEEN」の弟分。平均年齢19・3歳で、爽やかで明るく輝くような笑顔と高いダンススキルが持ち味。昨年1月に韓国でデビューし、主な音楽賞で計18冠を獲得した。

初の日本ツアーは6都市13公演で計5万人を動員。JIHOON（19）は「全力で頑張ってきたので、皆さんが楽しいライブだったと思ってくれたらうれしい」と充実した表情。SHINYU（20）は「皆さんと目が合うたびに幸せを感じました」と喜びをかみしめ、「次のアルバムを準備しています！」とすぐにステージに戻ってくることを約束した。 （高原 俊太）