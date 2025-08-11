4勝7分け13敗で降格圏の19位に低迷するJ1新潟は、11日に明治安田J1リーグ第25節のC大阪戦に臨む。アウェーで6試合ぶりの勝利へ、鍵を握るのが斬り込み隊長でもあるMF奥村仁（24）。得意のスプリントを繰り返すことで攻撃に迫力をもたらし、得点機会に絡んで長い連敗のトンネルを脱出する。

リーグ戦5連敗を喫した前節の広島戦から約3週間。苦しい状況ではあるが、7選手が加入して雰囲気は上向いている。あとは結果を出すだけ。奥村は「攻撃はバリエーションが増え、迫力が増した。相手のペナルティーエリア内で質の高い攻撃は見せられる。そこに自分が加わっていきたい」と力強く語る。

中断期間中は入江徹監督の強い希望で、連日、猛暑だった7月下旬に午前、午後の2部練習を実施。午前は走りのみのメニューで、午後はゲーム形式の練習を行い、プレー強度の向上を目指した。

第24節まででチームの1試合平均の走行距離はリーグ3位タイ。全体的な運動量は多い一方で、同スプリント回数は17位タイと低い。同じくボールを保持するスタイルの柏は3位。攻撃面でスピードアップできていないことが如実に表れている。

「攻撃が単発になっている。チームとしてスプリントやオーバーラップが少ない。そこが増えれば、迫力ある攻撃ができて（ボールを）取られてもすぐに（敵陣で）人数をかけて取り返せる」。そう分析する奥村は、まずは自分が最終ライン裏に走り込む意識を高めている。攻撃のスピードアップだけでなく、守備の乱れも誘うことができれば、チームが目指す敵陣でのプレー時間の増加につながるからだ。

ともにMFの島村、小原のドリブル、FWブーダの高さ――。新加入選手の特長に手応えを感じ、相手ゴールの近くで生かすためにも、奥村は「自分が多く走れば（チームが）助かる」と自己犠牲をいとわない。

新潟でプロデビューし「これだけ熱いサポーターがいる。J1で“地方だけど凄い”というのを見せていかないといけない」と残留への強い思いも明かす。残りは14試合。プロ2年目で責任感も増した背番号30は、C大阪戦でその覚悟を示す。（西巻 賢介）

○…新加入のブーダはC大阪戦でJリーグデビューを目指す。シーズン中だったスウェーデンリーグからの移籍でフィジカル面も状態の良さをキープ。この日もパス回しで周囲と笑顔でコミュニケーションを取りながらプレーするなど溶け込んでおり「多くの人（サポーター）が来てプレーすることはモチベーションになる。いいゲームで勝つことを実行したい」と見据えた。

○…C大阪は現在9勝7分け8敗。プレー数はリーグ2位。特にアタッキングサード（ピッチを3分割した最も敵陣側）でのプレー数が2位と、攻撃重視のスタイルだ。シュート数、枠内シュート数が1位とフィニッシュまで正確に持ち込んでくる。守備では2失点の試合数が11試合でワースト。シュート、スルーパス、クロスを受けた回数はいずれもリーグで2番目に多く、フィニッシュに持ち込まれる場面も多い。