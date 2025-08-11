aespa「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」より（C）田中聖太郎写真事務所

【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のaespa（エスパ）のライブレポートを掲載する。

◆aespa、カムバ楽曲を一部スポ


「Whiplash」「Dirty Work」「Supernova」と会場にいる全員が乗れるであろう人気楽曲を連発。9月にカムバックを控える中、スポイラー（ネタバレ）をする場面では、4人で可愛らしく振り付けの一部分を披露し、ウィンター（WINTER）が「今結構スポしちゃった」と可愛らしく呟く場面もあった。

◆「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」


今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）

