NCT WISHサクヤのピンクヘアに歓声 デビューステージから約1年半で再び東京ドームに【SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO】
【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のNCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）のライブレポートを掲載する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
「WISH（Japanese Ver.）」での東京ドームのデビューステージから、約1年半ぶりのSMTOWNとなった今回は、「WISH」に加え、「Steady」「poppop（Japanese Ver.）」を披露。デビュー時のステージでは緊張をのぞかせていたものの、今回はどの楽曲のイントロにも歓声が上がるほどの注目度となり、確実に成長を証明した瞬間に。茶髪からピンク髪となったサクヤ（SAKUYA）の愛らしさにも、モニターに映る度に悲鳴が上がっていた。
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NCT WISHサクヤのピンクヘアに歓声
◆「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」
