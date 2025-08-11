WayVシャオジュン「愛嬌をやらせたい」突如リクエスト クンはテンを指名【SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO】
【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のWayV（ウェイブイ）のライブレポートを掲載する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
「Give Me That（Korean Ver.）」「Love Talk」「BIG BANDS（Korean Ver.）」を披露したWayVは、大人のポップさから妖艶なSEXYさまで多様な姿で魅了。シャオジュン（XIAOJUN）がNCT DREAM（エヌシーティードリーム）の愛嬌に触発された様子で、「久しぶりにWayVのみんなに愛嬌をやらせたいです！」と熱望すると、クン（KUN）からテン（TEN）を指名するも、最終的にはじゃんけんで負けたヘンドリー（HENDERY）が「みなさん好き〜」と可愛らしく決めポーズ。ヤンヤン（YANGYANG）が「可愛いWayV好き？SEXYなWayV好き？」と問いかけ、決めきれない会場中のファンが叫び続ける時間もあった。
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
◆WayV、シャオジュン「愛嬌をやらせたい」リクエスト
「Give Me That（Korean Ver.）」「Love Talk」「BIG BANDS（Korean Ver.）」を披露したWayVは、大人のポップさから妖艶なSEXYさまで多様な姿で魅了。シャオジュン（XIAOJUN）がNCT DREAM（エヌシーティードリーム）の愛嬌に触発された様子で、「久しぶりにWayVのみんなに愛嬌をやらせたいです！」と熱望すると、クン（KUN）からテン（TEN）を指名するも、最終的にはじゃんけんで負けたヘンドリー（HENDERY）が「みなさん好き〜」と可愛らしく決めポーズ。ヤンヤン（YANGYANG）が「可愛いWayV好き？SEXYなWayV好き？」と問いかけ、決めきれない会場中のファンが叫び続ける時間もあった。
◆「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】