RIIZE¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡É¡õ¡ÈSEXY¡É¤ò°ìÅÙ¤ËÈäÏª ¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡õ¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ë´¿À¼¡ÚSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/11¡ÛSM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤¬8·î9Æü¡¢10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï10Æü¸ø±é¤ÎRIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSM¡¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼13¿Í¤¬½¸·ë
¡ÖBoom Boom Bass¡×¡ÖBag Bad Back¡×¡ÖFly Up¡×¤ÈRIIZE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥â¡¼¥É¤«¤ÄÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òßÚÎö¡£MC¤Ç¤Ï¸½ºß¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×RIIZE¤È¡ÖSEXY¡×¤ÊRIIZE¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡ÊWONBIN¡Ë¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¯¸ý¤òÀí¤é¤»¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡ÊSHOTARO¡Ë¤ÏÂÎ¤ò¤Ê¤¾¤ëSEXY¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢SM ENTERTAINMENTÁÏÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ï15Ç¯ÌÜ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï23²óÌÜ¡¢ÆüËÜÄÌ»»¸ø±é¤Ï36²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£2Æü¹ç·×95000¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢16ÁÈ65¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¡¢1Æü¤¢¤¿¤êÁ´51¶Ê¤òÌó4»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö²Ä°¦¤¤RIIZE¡×¡ÖSEXY¤ÊRIIZE¡×ÈäÏª
¢¡¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×
