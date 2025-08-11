NCT 127、ヘチャンがソロデビュー曲をネタバレ ドームに響くファンの叫び【SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO】
【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のNCT 127（エヌシーティーイチニナナ）のライブレポートを掲載する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
ホワイトのクールなセットアップで登場したNCT 127。「Walk」「Fact Check」「2 Baddies」と掛け声とともに会場を盛り上げ、ユウタ（YUTA）の「Make some noise！」の呼びかけには、ファンが激しい叫びで応え、会場全体にに一体感が生まれた。
MCでは、お決まりのお茶目な挨拶が続々と披露され、舞台袖にはけていたドヨン（DOYOUNG）の番になるとジャニー（JOHNNY）が代わりに「ま〜だドヨン！」とギャグを決めて笑いを誘う。そんなドヨンは、9月にヘチャン（HAECHAN）のソロデビュー、10月にユウタのアルバムがリリースされることを宣伝。スポイラー（ネタバレ）を求められたヘチャンは振り付けをSEXYに披露し会場から歓声が。ユウタは「ドヨンくんもツアーが」とこれから控えるソロツアーを紹介するなど、宣伝し合いで仲の良さが光っていた。
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）
◆NCT 127、ヘチャンがソロデビュー曲をスポ
◆「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」
