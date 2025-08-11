NCT DREAMヘチャン＆チョンロ、ジェノ＆チソンに愛嬌無茶振り 完璧でスキルフルなステージ【SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO】
【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日公演のNCT DREAM（エヌシーティードリーム）のライブレポートを掲載する。
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
「CHILLER」「Moonlight」「BTTF」とテイストの異なる3曲でNCT DREAMの多角的な魅力を強くアピール。安定した力強いハイノートから、息の合ったダンスまで完璧でスキルフルなステージを届けた。
MCでは、ジェミン（JAEMIN）が「うさぎちゃんとねこちゃん、ジェミンです！」といったお決まりの挨拶を決めるなど可愛さが全開。ヘチャン（HAECHAN）から、ジェノ（JENO）が愛嬌を披露する流れに持っていくと、ジェノは「怒りマーク」手振りをキュートにポージング。そこに乗る形でチョンロ（CHENLE）は「僕達が特別に準備したもの」として「チソン（JISUNG）の愛嬌」と無茶振りし、チソンはランウェイまで引き連れられた後、完璧な投げチューで会場中の歓声をさらった。
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
