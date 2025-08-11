東方神起・NCT・aespaら豪華集結「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」東京ドームで2DAYS開催 約4時間半のライブに会場熱狂【セットリスト】
【モデルプレス＝2025/08/11】SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したワールドツアーの東京公演「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」が8月9日、10日に東京ドームにて開催。ここでは10日のライブレポートを掲載する。【セットリスト】
【写真】SM、代表メンバー13人が集結
今回の公演は、SM ENTERTAINMENT創立30周年を記念したもので、日本公演は15年目、東京ドームでの開催は23回目、日本通算公演は36回目となる。2日合計95000人を動員し、16組65人のアーティストが出演、1日あたり全51曲を約4時間半にわたって披露した。
全アーティストがそれぞれの代表曲や最新曲を披露し、ドーム全体を一瞬たりとも空きさせることなく魅了。事務所全体のライブならではのコラボレーションステージも見どころで、Red Velvet（レッドベルベット）のスルギ（SEULGI）とRIIZE（ライズ）のソンチャン（SUNGCHAN）による「Bad Boy, Sad Girl」、少女時代のヒョヨン（HYO）とWayV（ウェイブイ）のヤンヤン（YANGYANG）とaespaのジゼル（GISELLE）による「Dessert」、NCTのマーク（MARK）とヘチャン（HAECHAN）による「+82 Pressin'」、さらには東方神起のチャンミン（CHANGMIN）、SUPER JUNIOR（スーパージュニア）のキュヒョン（KYUHYUN）とRIIZEのショウタロウ（SHOTARO）による「愛◆スクリ〜ム！」（◆はハートマーク／AiScReam）と日本ならではの特別でキュートなコラボも組み込まれた。（modelpress編集部）
M1 東方神起「Rising Sun」
M2 SMTR25（7A）「Lucifer（SHINee Cover）」
M3 SMTR25（8A）「Growl（EXO Cover）」
M4 Hearts2Hearts「The Chase」
M5 Hearts2Hearts「Gee（少女時代）」
M6 NCT WISH「WISH（Japanese Ver.）」
M7 NCT WISH「Steady」
M8 RIIZE「Boom Boom Bass」
M9 RIIZE「Bag Bad Back」
M10 aespa「Whiplash」
M11 aespa「Dirty Work」
M12 XngHan＆Xoul「Heavenly Blue＋Waste No Time」
M13 SEULGI×UNGCHAN「Bad Boy, Sad Girl」
M14 SUPER JUNIOR-M「Ni（Korean Ver.）」
M15 KANGTA「My Life」
M16 MINHO（SHINee）「CALL BACK」
M17 KEY（SHINee）「Gasoline」
M18 HYO「Retro Romance」
M19 NCT DREAM「CHILLER」
M20 NCT DREAM「Moonlight」
M21 WayV「Give Me That（Korean Ver.）」
M22 WayV「Love Talk」
M23 NCT 127「Walk」
M24 NCT 127「Fact Check」
M25 SUHO（EXO）「1 to 3」
M26 CHANYEOL（EXO）「考えてみたら」
M27 KAI（EXO）「Wait On Me」
M28 HYOYEON×YANGYANG×GISELLE「DESSERT」
M29 MARK HAECHAN「＋82 Pressin’」
M30 CHANGMIN×KYUHYUN×SHOTARO「愛◆スクリ〜ム！」
M31 KANGTA×MALE GROUP「幸せ（日本語訳）」（XIAOJUN、HENDRY、WONBIN、ANTON、SION、YUSHI）
M32 KEY（SHINee）「HUNTER」
M33 MINHO（SHINee）「Something About U」
M34 Red Velvet「Bad Boy」
M35 Red Velvet「Run Devil Run（少女時代）」
M36 EXO「Git It Up！（H.O.T.）」
M37 SUPER JUNIOR「Sorry, Sorry」
M38 SUPER JUNIOR「Black Suit」
M39 東方神起「Psycho（Red Velvet）」
M40 SMTR25（20）「SM 30th Tribute Performance」
M41 Hearts2Hearts「STYLE」
M42 NCT WISH「poppop（Japanese Ver.）」
M43 RIIZE「Fly Up」
M44 aespa「Supernova」
M45 NCT DREAM「BTTF」
M46 WayV「BIG BANDS（Korean Ver.）」
M47 Red Velvet「Red Flavor」
M48 NCT 127「2 Baddies」
M49 SUPER JUNIOR「Express Mode」
M50 東方神起「MIROTIC（Japanese Ver.）」
M51 SMTOWN「Hope from KWANGYA」
