Kis−My−Ft2が10日、横浜アリーナで全国ツアー「Kis−My−Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」神奈川公演初日を迎えた。デビューからちょうど14年。“記念日公演”のこの日は、デビュー曲「Everybody Go」や新曲「A CHA CHA CHA」など全32曲を披露。親交の深い、お笑いコンビ・サンドウィッチマンもサプライズ登場し特別な日を全員で祝い合った。

◇ ◇ ◇

15年目の1日目。ゴンドラに乗って姿を見せた6人を大歓声が出迎えた。千賀健永（34）は「特別な日に騒げんの？ 過去イチで騒げんの？」、宮田俊哉（36）のあおりも「お帰りなさいませ、お姫さま！ 今日、デビュー日だぞ？」とこの日だけの特別仕様。華やかにステージが幕を開けた。

キスマイの記念日を祝うべく、サンドウィッチマンも駆けつけた。コラボ楽曲「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」曲中にステージ後方から登場し、8人でミスなく完璧歌唱。コラボステージは8人にとっても念願で、富澤たけし（51）は「楽しいですね」と汗を拭い、伊達みきお（50）は「15年目突入おめでとう！」と祝福。「リハでミスって『（ファンは）貴重な時間とお金を使ってくださってるんですよ』とちゃんと怒られました」と苦笑い。歌唱後は、「マブダチ」のために急きょショートコントも披露する肌の脱ぎっぷりだった。

代名詞のローラースケートパフォーマンスも健在。ライブ前の囲み取材では、横尾渉（39）が「ずっとローラー（スケート）が履けると良いですよね」と語ると、藤ケ谷太輔（38）も「それに尽きる感じはありますよね」と呼応した。二階堂高嗣（35）はグループの今後について「ライブはやり続けていたい。ドームでも国立でも大きいところでやってはみたいです」とさらに野心を燃やした。ライブ中盤には、YouTube生配信を実施。「14周年、デビュー日だー！」と会場内外のファンと気持ちを1つに。宮田は「15年目も突っ走って行くから付いてきてね！」。特別な日をかみしめ合った。【望月千草】

○…新曲「A CHA CHA CHA」が11日に配信リリースされることも発表した。玉森裕太（35）は新曲について「大人なサマーチューン」とし、千賀健永（34）は「色気がある。俺たちの年齢だから醸し出せるセクシー感みたいなものを感じられると思う」。発表後にはそのまま即、生パフォーマンス。大人な表情で会場を魅了した。