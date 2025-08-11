Kis−My−Ft2が10日、横浜アリーナで全国ツアー「Kis−My−Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」神奈川公演初日を迎えた。デビュー曲「Everybody Go」や新曲「A CHA CHA CHA」など全32曲を披露。親交の深い、お笑いコンビ・サンドウィッチマンもサプライズ登場し、デビュー記念日を祝い合った。以下は、ライブ前の囲み取材一問一答。

◇ ◇ ◇

−デビュー15年目を迎えて

横尾 ステージ上でファンの皆さんと会えるのがうれしいです。

藤ケ谷 今までたくさんの方々にキスマイを応援してもらったので、特別な日になればいいなという思いです。

宮田 ライブの空間っていうのは僕らにとっても特別な空間。そこでファンの皆さんと「おめでとう」と分かち合えたらすてきだなと思っています。

玉森 デビュー日を迎えられるのは、応援してくれるファンの皆さんのおかげだと思うので、感謝の気持ちだったりを伝えていけたらいいなと思います。

二階堂 ファンの方とデビュー日という時間を過ごせるのがすごくうれしいですし、ファンの方だけじゃなくてスタッフさんにも支えられていることも実感して今日を楽しみたいです。

千賀 グループ活動を続けることって、年々すごく難しいんだなと体感している中、6人でステージに立ち続けられることがすごくうれしいこと。それは、ファンの皆さんが応援してくれるから6人で立ち続けられるんだなと年を重ねるごとに感じるようになりました。

−衣装は玉森さんが担当

玉森 二階堂さんから、ファッションショーをテーマにした衣装を1着欲しいと。ニカと相談して、個性豊かで色味も被らないようにしました。

二階堂 （着ると）モチベーション上がります！

−こだわりは

玉森 初めての試みとして、自分で生地やパーツを買い付けに韓国に行ったんです。目で見て触ってみて取り入れたものもあります。テーマは一貫していて「カッコいいキスマイ」。着ていてもテンション上がって、見ている方も「おしゃれだな」って思ってもらえるような衣装づくりは心がけています。

千賀 今まで着たことのない色とかバランスを考えてくれたと思います。

宮田 新鮮だなと思いつつ、青が好きなのでうれしかったです。

−新曲「A CHA CHA CHA」について

宮田 初のデジタルシングル。配信楽曲というのが楽しみですね。

千賀 大人なサマーチューンです。俺たちの年齢だから醸し出せるセクシー感みたいなものを曲から感じられるんじゃないかな。

−“あちゃちゃ”、やってしまったという出来事は

宮田 ライブグッツでイヤーカフを出しているんですけど、本番中に1個落としました。あちゃちゃちゃですね（笑い）。セットと一緒にどこかにバラされちゃったかもしれません…。

−15年目、これからのキスマイについて

二階堂 ライブはやり続けていたいかな。ドームでも、国立でも大きいところでやってはみたいですね。

横尾 みんな健康で、ずっとローラーが履けると良いですよね。1曲でもローラーは履きたいので、それくらいの体力は付けていたいです。

藤ケ谷 それに尽きる感じはありますよね。健康的に良いパフォーマンスを。僕らからの「ありがとう」を伝える、こういう日をたくさん続けていきたい。そのためには健康でいたいです。

−そのためにやっていることは

藤ケ谷 特にないです…。

全員 あちゃー。

−ここまでやってこれたのはチームワークか

玉森 チームワークもですし、応援してくれるファンの方の力はすごいなあと振り返ると感じますね。日々感謝をして、ライブだったり、いろんな活動をしていく中で思い出を作っていけたら良いなと。

−今後に向けた意気込みと、ファンへのメッセージ

玉森 僕たち6人進み続けるので、ファンのみんなと一緒にまた来年ライブできたら良いなと思っています。