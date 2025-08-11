Kis-My-Ft2“衣装担当”玉森裕太がこだわり解説も…千賀健永が照れ「中、裸なんです」
6人組グループ・Kis-My-Ft2（藤ヶ谷太輔、玉森裕太、千賀健永、宮田俊哉、二階堂高嗣、横尾渉）が2011年のCDデビューから14周年を迎えた10日、横浜アリーナでライブツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』公演前に囲み取材に参加した。
【写真】サンドウィッチマンも駆けつけたライブ本編の模様
この日は本編でも披露するファッションショーをテーマにした衣装で登場。衣装担当である玉森が、演出の二階堂からの提案を受け、それぞれの雰囲気にあわせてセレクトしたものをそれぞれがモードに着こなした。
そんななか千賀は「本当におしゃれ。着ていてモチベーションがあがる。ステージの上ならボルテージがあがってカッコつけられるんですけど今、記者会見に着たら、僕、中、裸なんです…。恥ずい…アチャチャチャ…」と新曲「A CHA CHA CHA」を引き合いに照れていた。
この他の衣装も玉森は「自分で買付に行ったりもしたんです。自分で目でみて触って」と韓国へいくほどのこだわりぶり。「テーマは一貫して、カッコいいキスマイ。着ていてもテンションがあがって、見ていてもおしゃれだなと思ってもらえる衣装作りは心がけています」と胸を張る。
千賀は「今まで着たことのない衣装をバランスで考えてくれてる。僕のメンバーカラーは青ですけど今回は白」と感謝し、その青を身にまとった宮田は「新鮮。結構、青がすきなのでうれしかったです」とメンバーカラーとは違う色の衣装にご機嫌。玉森は「色もかぶらないように。似合うカラー、雰囲気だったりを調整しました」と手応えを感じたよう。
そんななか、モノトーン衣装の藤ヶ谷は「似合う？」と横尾に確認すると「似合ってます」ときっぱり。藤ヶ谷も「わた（横尾）も似合ってます」と褒めあいっこすると、玉森が「わたにしか着れないカラーやデザインもある」と力説。横尾は「なんでも似合っちゃってごめんない」と浮かれていた。
5月21日に発売された11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っさげ全国8ヶ所24公演を回るアリーナツアー。ツアーの演出やセットリストはメンバーの二階堂が中心となって構成され、衣装は玉森が担当。アルバム「MAGFACT」収録曲を中心に、人気曲やデビュー前の楽曲も織り交ぜ32曲を披露した。
この日のMCでは公式YouTubeチャンネルからも生配信し、「A CHA CHA CHA」（8月11日配信リリース）を初披露したほか、ムービングステージやリフターなどダイナミックな機構や特効、本権の最後にはファッションショーの演出を取り入れた圧巻のステージで約1.5万人を魅了した。
