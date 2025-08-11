Kis-My-Ft2¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¿·¶Ê½éÈäÏª¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¡ÊÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Àé²ì·ò±Ê¡¢µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢²£Èø¾Ä¡Ë¤¬2011Ç¯¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿8·î10Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì¿¹ÍµÂÀ¥»¥ì¥¯¥È¤Î°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼É÷±é½Ð
¡¡5·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿11ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGFACT¡Ù¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢Á´¹ñ8¥ö½ê24¸ø±é¤Ç·×24Ëü9000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¡£15Ç¯ÌÜ¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊµÇ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¿·¶Ê¤Î½éÈäÏª¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Î±é½Ð¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÆó³¬Æ²¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤·¡¢°áÁõ¤Ï¶Ì¿¹¤¬Ã´Åö¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Þ¤ÇÇãÉÕ¤±¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ò¼´¤Ë¡¢¿Íµ¤¶Ê¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î³Ú¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÁ´32¶Ê¤òÌó2»þ´Ö45Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸µ¡¹½¤Ï¡¢±ß·Á¤Î¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¹â¤µ6.2¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤ò¶î»È¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¤ò½Ä²£¤Ë°ÜÆ°¡£Ìó1300È¯¡Ê1¸ø±é¡Ë¤Î±ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃ¸ú¤ä¾ÈÌÀ¸ú²Ì¤â½Å¤Ê¤ê¤è¤ê³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Ë×Æþ´¶¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØMAGFACT¡Ù¤Ï¡ÖMAGNET¡Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¡ÖFACT¡Ê»ö¼Â¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²»³Ú¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ©ºî¡£MAN WITH A MISSION¤ÎKamikaze BoyÄó¶¡¶Ê¡ÖGlory days¡×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª feat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¡×¡¢AI¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¶Ê¡ÖWho's gonna play¡©¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª feat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤¬³Ú¶Ê¥é¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤â»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£³Ú¶ÊÅÓÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿2¿Í¤òÂç´¿À¼¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¥¥¹¥Þ¥¤¤À¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤¯Àë¸À¡£µÜÅÄ¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ö¥À¥Á¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢°ËÃ£¤Ï¡ÖKis-My-Ft2¡¢15Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¡£ÉÙß·¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ë¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÌ´¸«¿´ÃÏ¤À¡£¤Ê¤¼¤«Î®¤ì¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ã¤×¤ê¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë½ËÊ¡¡£Íâ8·î11ÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¿·¶Ê¡ÖA CHA CHA CHA¡×¤ò½éÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ÈMC¤Î°ìÉô¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï²ÖÆ»¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£¶Ì¿¹¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¸ÄÀÅª¤«¤Ä²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£Æó³¬Æ²¤òÃæ¿´¤ËÎý¤é¤ì¤¿¹½À®¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ç¡¢µÇ°Æü¸ø±é¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®µ¤¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
