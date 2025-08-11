ÅìÊý¿Àµ¯¡¢NCT 127¡¢aespa¤é16ÁÈ65¿ÍÅìµþ¥É¡¼¥à½¸·ë¡¡2Æü´Ö9Ëü5000¿ÍÇ®¶¸¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È·ÇºÜ¡Û
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦SM ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡Ù¤¬9Æü¡¢10Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£16ÁÈ65¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢·×9Ëü5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSMTOWM LIVE¡Ù²ñ¸«¤ËÍðÆþ¡©µó¼ê¤·¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó
¡¡¡ØSMTOWN LIVE¡Ù¤ÏÆüËÜ¸ø±é15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï23²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢ÆüËÜ¸ø±éÄÌ»»36²óÌÜ¡Ê10Æü¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢KANGTA¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢SUPER JUNIOR¡¢HYOYEON¡¢EXO¡¢SHINee¡¢ZHOUMI¡ÊSUPER JUNIOR-M¡Ë¡¢Red Velvet¡¢NCT 127¡¢NCT DREAM¡¢WayV¡¢aespa¡¢RIIZE¡¢NCT WISH¡¢Hearts2Hearts¡¢XngHan&Xoul¤Î·×16ÁÈ65¿Í¤¬½Ð±é¡£·×51¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤ÏÁÏÎ©30¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½éÆü¸ø±éÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¡õ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢KANGTA¤¬¡Ö30Ç¯¤Î´Ö¡¢Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£K-POP¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤â¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»öÌ³½ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö30¼þÇ¯¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¡ØSMTOWN¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô33²ó¡¢Á´¹ñ¥É¡¼¥à¸ø±é¿ô92²ó¤È¤¤¤¦³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤ò¼«¿È¤Ç¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¡ÖRising Sun¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢SMTR25¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¤¡¢ÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Hearts2Hearts¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖGee¡×¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢SEULGI¡ÊRed Velvet¡Ë¡ßSUNGCHAN¡ÊRIIZE¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBad Boy, Sad Girl¡×¡¢HYOYEON¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡ßYANGYANG¡ÊWayV¡Ë¡ßGISELLE¡Êaespa¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖDESSERT¡×¡¢CHUNGMIN¡ßKYUHYUN¡ßSHOTARO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡Ö°¦¢§¥¹¥¯¥ê¡Á¤à¡ª¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§AiScReam¡Ë¡¢Red Velvet¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖRun Devil Run¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢EXO¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖÆ®»Ö,Git It Up!¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§H.O.T.¡Ë¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¡ÖPsycho¡×¡Ê¸¶¶Ê¡§Red Velvet¡Ë¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢SMTR25¤Î20¿Í¤¬¡ÖSM 30th Tribute Performance¡×¤òÈäÏª¡£Æ±»öÌ³½ê30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£K-POPÂè1À¤Âå¤ÎKANGTA¡ÊH.O.T¡Ë¤«¤éRIIZE¡¢NCT WISH¤éÂè5À¤Âå¤Þ¤Ç¤¬Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Æ±»öÌ³½ê¤À¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Ê½Ð¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿BoA¤Ï¤±¤¬¤Î¤¿¤á»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÆü¸ø±éÁ°¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¶Ê¡ÖGood for U¡×¤ÎMV¤¬¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ØSMTOWN LIVE in FUKUOKA¡Ù¤ò2026Ç¯1·î31Æü¡¢2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
ÅìÊý¿Àµ¯¡ÖRising Sun¡×
SMTR25¡ÖLucifer¡×
SMTR25¡ÖGrowl¡×
Hearts2Hearts¡ÖThe Chase¡×
Hearts2Hearts¡ÖGee¡×
NCT WISH¡ÖWISH¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×
NCT WISH¡ÖSteady¡×
RIIZE¡ÖBoom Boom Bass¡×
RIIZE¡ÖBag Bad Back¡×
aespa¡ÖWhiplash¡×
aespa¡ÖDirty Work¡×
XngHan&Xoul¡ÖHeavenly Blue¡ÜWaste No Time¡×
SEULGI x SUNGCHAN¡ÖBad Boy, Sad Girl¡×
SUPER JUNIOR-M¡Ö»ê¾¯´ÔÍNi¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×
KANGTA¡ÖMy Life¡×
MINHO¡ÊSHINee¡Ë¡ÖCALL BACK¡×
KEY¡ÊSHINee¡Ë¡ÖGasoline¡×
HYO¡ÖRetro Romance¡×
NCT DREAM¡ÖCHILLER¡×
NCT DREAM¡ÖMoonlight¡×
WayV¡ÖGive Me That¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×
WayV¡ÖLove Talk¡×
NCT 127¡ÖWalk¡×
NCT 127¡ÖFact Check¡×
SUHO¡ÊEXO¡Ë¡Ö1 to 3¡×
CHANYEOL¡ÊEXO¡Ë¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡×
KAI¡ÊEXO¡Ë¡ÖWait On Me¡×
HYOYEON¡ßYANGYANG¡ßGISELLE¡ÖDESSERT¡×
MARK¡ßHAECHAN¡Ö¡Ü82 Pressin¡Ç¡×
CHANGMIN¡ßKYUHYUN¡ßSHOTARO¡Ö°¦¢§¥¹¥¯¥ê¡Á¥à!¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×
KANGTA¡ßMALE GROUP¡ÊXIAOJUN¡¢HENDRY¡¢WONBIN¡¢ANTON¡¢SION¡¢YUSHI¡Ë¡ÖFull of happiness¡×
KEY¡ÊSHINee¡Ë¡ÖHUNTER¡×
MINHO¡ÊSHINee¡Ë¡ÖSomething About U¡×
Red Velvet¡ÖBad Boy¡×
Red Velvet¡ÖRun Devil Run¡×
EXO¡Öò¬»Ö, Git It Up!¡×
SUPER JUNIOR¡ÖSorry, Sorry¡×
SUPER JUNIOR¡ÖBlack Suit¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¡ÖPsycho¡×
SMTR25¡ÖSM 30th Tribute Performance¡×
Hearts2Hearts¡ÖSTYLE¡×
NCT WISH¡Öpoppop¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡×
RIIZE¡ÖFly Up¡×
aespa¡ÖSupernova¡×
NCT DREAM¡ÖBTTF¡×
WayV¡ÖBIG BANDS¡ÊKorean Ver.¡Ë¡×
Red Velvet¡ÖRed Flavor¡×
NCT 127¡Ö2 Baddies¡×
SUPER JUNIOR¡ÖExpress Mode¡×
ÅìÊý¿Àµ¯¡Ö¼öÊ¸-MIROTIC¡×
SMTOWN¡ÖHope from KWANGYA¡×
