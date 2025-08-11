¥É·³´ÆÆÄ¡¡Í³¿¤¬º£µ¨½é¤ÎÃæ7Æü¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËËÜµò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö1ÆüÍ¾Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤äÅêµåÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤«ÆÃÊÌ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅêµåÉé²Ù¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»³ËÜËÜ¿Í¤ÏÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¡È1ÆüÂ¿¤¯µÙ¤á¤ë¡É¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï3Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç5²ó2/3¤ò5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨10¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÅÐÈÄ»þ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À¤Îµ¤²¹¤¬34ÅÙ¤ÈÌÔ½ë¤ÇÂÎ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¤Ï¡¢Ãæ7Æü¤ÈÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÍ³¿¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤è¤ê¤â1ÆüÂ¿¤¯µÙÍÜÆü¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÆüÄø¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÃæ6Æü¤ÎÅÐÈÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î8Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï°Ê¹ß¤Ïµå±ãµÙ¤ß¤ò¤Î¤¾¤¤¤ÆÁ´¤ÆÃæ5Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£ÆüËÜ³«ËëÀï¸å¤ÎÅÐÈÄ¤äµå±ãµÙ¤ß¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤Ïº£µ¨½é¤ÎÃæ7Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°7°Ì¥¿¥¤¤Î10¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¡¢¥ê¡¼¥°4°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2.51¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡ÖÈà¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡È¾å°Ì¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³ÊÉÕ¤±¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î6¿Í¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆü¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÅê¼êÁ´°÷¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¡È¥¨¡¼¥¹ÂÐ¥¨¡¼¥¹¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÆüÀèÈ¯¤¹¤ëÅê¼êÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤¬Åê¤²¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£