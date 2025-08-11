転職のきっかけは「ボーナスなし」の一言？47歳SEがブラック企業と戦い、退職を勝ち取るまで【作者に聞く】
ソフトウェア開発の仕事で、連日の残業や徹夜、休日出勤を繰り返していたシステムエンジニア。タイトな納期への精神的プレッシャーは大きく、テストとエラー修正の地道な作業に追われる日々を送っていた。クライアントの要望に応え続けていた47歳のSEだが、会社からの総合的な評価が低く「今期のボーナスはなし」と言われ、転職を決意する。退職までの100日間を漫画としてX(旧Twitter)に投稿し始めたところ、大きな声援を浴びたTOMEさん(@tome_ura)の『100日後に退職した47歳』を紹介する。
47歳のシステムエンジニアTOMEさんは、ネットサービスの会社でソフトウェア開発を担当していた。地道な作業とテストを繰り返し、問題点をクリアする日々の連続だ。問題は山積みだが納期は決まっており、そのプレッシャーから連日の残業、時には徹夜や休日出勤も多かった。
懸命な努力で期限までに開発を終えたものの、会社の評価は低く、ボーナスはなしと告げられる。47歳という年齢で転職を決意したTOMEさんに、詳しい話を聞いた。
漫画を描き始めたきっかけについてTOMEさんは、「元々趣味や副業としてゲームアプリの開発をやっていたのですが、本業が忙しくてなかなか完成させられませんでした。そんな時、シンプルな絵柄のエッセイ漫画をネットで見かけ、『アプリを作るよりも短時間で発信できて面白そう』と思い、練習として会社であったことを漫画にしてTwitterに投稿し始めました」と語る。
そして、「『100日後に退職する47歳』というタイトルで投稿した日に、いきなり拡散されて驚きました。2日目以降の内容はそれから考えました(笑)」と、反響の大きさに自身も驚いたことを明かした。
■罪悪感と現実のリンク…漫画が導いた本当の退職
転職に必要なことについてTOMEさんは、「ソフトウェア業界は新しい技術がどんどん生まれてくるので、それを常に吸収し続けなければ勝負できないなと感じました。自分も年齢のせいか、ついていけてない部分もあるのですが、今も頑張っています」と話す。また、「最近はAI関連の技術がすごい勢いで発展しているので、置いて行かれないようにしようと思います。あと、競技プログラミングでスキルを磨いておくとよいと思いました」と、具体的なアドバイスもくれた。
前職を辞めてよかったかという問いには、「よかったことも、悪かったこともある」と答える。「気まずくなってしまった人にもう会わなくてよくなったのは気が楽ですが、関係を修復する機会も失われてしまったので、それがよかったかは微妙なところです」と複雑な心境を明かした。待遇面では「今の会社も前職もそれほど違いはない(前職のボーナスを含めなければ、今の会社の方がよいくらい)」とのことだ。
同じように転職を考えている人へのアドバイスとして、TOMEさんは「競技プログラミングをやっておきましょう」と再度強調した。
■取材協力：元アプリ開発者47歳(@tome_ura)
