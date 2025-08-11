【大雨警報】滋賀県・大津市南部、大津市北部、彦根市、長浜市、高島市、米原市などに発表 11日02:55時点
気象台は、午前2時55分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、大津市北部、彦根市、長浜市、高島市、米原市、多賀町に発表しました。
滋賀県では、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大津市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日明け方
■大津市北部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 11日昼前
■長浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 11日明け方
■高島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
■米原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日明け方
■多賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日夕方にかけて警戒