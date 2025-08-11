TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前2時55分に、大雨警報（土砂災害）を大津市南部、大津市北部、彦根市、長浜市、高島市、米原市、多賀町に発表しました。

滋賀県では、11日夕方まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大津市南部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日明け方

■大津市北部
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒

■彦根市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　11日昼前

■長浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　11日明け方

■高島市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒

■米原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日明け方

■多賀町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日夕方にかけて警戒