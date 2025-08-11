日向坂46金村美玖＆小坂菜緒、Wセンターに決定【15thシングル「お願いバッハ！」フォーメーション】
【モデルプレス＝2025/08/11】日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時20分〜）が、8月10日深夜に放送。9月17日リリースの15thシングル「お願いバッハ！」のフォーメーションが発表され、金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務めることがわかった。
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
今回のシングルの表題曲メンバーは、前作同様20人。二・三・四期生全員が選抜メンバーとなり、3作ぶりとなるWセンターが採用された。
2回目のセンターとなる金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、それが菜緒と一緒だったので、いつかできるのかなって想像していたりしたのでとても感慨深い。嬉しい気持ちが強かったです」とにっこり。前作に引き続き8回目のセンターとなった小坂は、「これからの日向坂46の新たなる未来に向かって進んでいくこの15枚目シングル、二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように、この15枚目シングル精一杯活動していきたいと思います」と語った。（modelpress編集部）
3列目：竹内希来里、小西夏菜実、山口陽世、石塚瑶季、山下葉留花、森本茉莉、清水理央、平岡海月
2列目：上村ひなの、平尾帆夏、河田陽菜、渡辺莉奈、松田好花、宮地すみれ、高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）
1列目：藤嶌果歩、金村美玖、小坂菜緒、正源司陽子
2002年9月10日生まれ、埼玉県出身。おとめ座。身長は162.7cm。2017年8月、けやき坂46の二期生オーディションに合格。日向坂46へのグループ改名後に発売したシングル「ソンナコトナイヨ」「君しか勝たん」「僕なんか」「月と星が踊るMidnight」でフロントメンバーに選ばれ、6枚目シングル「ってか」では初のセンターに抜擢された。2020年からは女性ファッション誌「bis」のレギュラーモデルを務めている。
2002年9月7日生まれ。O型。身長は161.5cm。大阪府出身。2017年8月、けやき坂46の二期生オーディションに合格。2019年2月、グループ名を日向坂46へと改名し、3月に1stシングル「キュン」でセンターに抜擢。これまで、シングル曲では5曲でセンターとして活躍。可愛らしいルックスとおしゃれなスタイルで男女問わず愛されるアイコンとして人気を誇る。2018年から女性ファッション誌「Seventeen」専属モデルを務め、2024年に卒業。現在は「non-no」の専属モデルとして活動している。
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブで決意表明
◆日向坂46金村美玖＆小坂菜緒、Wセンターに決定
今回のシングルの表題曲メンバーは、前作同様20人。二・三・四期生全員が選抜メンバーとなり、3作ぶりとなるWセンターが採用された。
◆15thシングル「お願いバッハ！」フォーメーション
3列目：竹内希来里、小西夏菜実、山口陽世、石塚瑶季、山下葉留花、森本茉莉、清水理央、平岡海月
2列目：上村ひなの、平尾帆夏、河田陽菜、渡辺莉奈、松田好花、宮地すみれ、高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）
1列目：藤嶌果歩、金村美玖、小坂菜緒、正源司陽子
◆金村美玖（かねむら・みく）プロフィール
2002年9月10日生まれ、埼玉県出身。おとめ座。身長は162.7cm。2017年8月、けやき坂46の二期生オーディションに合格。日向坂46へのグループ改名後に発売したシングル「ソンナコトナイヨ」「君しか勝たん」「僕なんか」「月と星が踊るMidnight」でフロントメンバーに選ばれ、6枚目シングル「ってか」では初のセンターに抜擢された。2020年からは女性ファッション誌「bis」のレギュラーモデルを務めている。
◆小坂菜緒（こさか・なお）プロフィール
2002年9月7日生まれ。O型。身長は161.5cm。大阪府出身。2017年8月、けやき坂46の二期生オーディションに合格。2019年2月、グループ名を日向坂46へと改名し、3月に1stシングル「キュン」でセンターに抜擢。これまで、シングル曲では5曲でセンターとして活躍。可愛らしいルックスとおしゃれなスタイルで男女問わず愛されるアイコンとして人気を誇る。2018年から女性ファッション誌「Seventeen」専属モデルを務め、2024年に卒業。現在は「non-no」の専属モデルとして活動している。
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】