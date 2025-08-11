【しまむら新作コラボ】に感激、、！ 高見え & 着回し力100点♡「優秀トップス」

たびたびインフルエンサーとの名コラボをリリースしている【しまむら】に、見逃せない新作コラボアイテムが登場！ 高見え & 着回し力に期待できるトップスで、しまむらマニアの@chii_150cmさんも「こんなに着回せてこのお値段で良いの？ って感激です」と絶賛しています。ビビッときたら、さっそく店舗やオンラインストアをチェックしてみて。

シアーフリルをドッキングさせた華やかリブトップス

【しまむら】「TT*COL2WAYフレアPO」\1,419（税込）

シンプルに収まりがちな夏コーデに、1枚で着映えるのがこちらのリブカットソー。シアー素材のフリル付きなので、高見えを狙えて華やかさも演出します。ベースはシンプルなリブ素材のノースリーブトップスのため、さまざまなシルエットのパンツやスカート、ワンピースとの組み合わせを楽しめそうです。

渋みのあるフリルを重ねてほんのりと秋ムード

カラーはアイボリーとベージュの2色から。ベージュは程よく渋みがあり、淡色のキャミワンピースに重ねれば落ち着きもプラスしてくれます。たっぷりとしたフリルの透け感が重ねたときに繊細な雰囲気を醸し出し、厚ぼったく見えないのが優秀ポイント。大人のフェミニンコーデにほんのりと秋を香らせてくれるはず。

片側のフリルの位置を変えて手軽に印象チェンジ

片側のフリルは自由に位置をアレンジできるのも魅力。腕に掛かるように少し下ろせば、ちょっとした印象チェンジになるだけでなく、さりげない二の腕のカバー役としての働きにも期待できます。フリルのおかげでフレンチスリーブのように着こなせるため、ノースリーブトップスで気になる肌見せ面積もセーブできそうです。

大胆にアレンジしてペプラムトップス風に着こなす

ゴムが入ったフリルを活かし、腕を抜いて腰まで下ろしてしまうアレンジもとってもキュート。ペプラムトップスのような着こなしになり、カジュアルなパンツとのワンツーにメリハリが生まれます。合わせるアイテムやフリルのアレンジ次第で多彩な表情を見せてくれる着回し力の高さは、1枚で夏コーデのマンネリ気分を吹き飛ばしてくれるかも！

