25-26シーズンのプレミアリーグ前哨戦となるクリスタル・パレス対リヴァプールのコミュニティ・シールドがウェンブリー・スタジアムで行われた。



この試合は昨季のFA杯とプレミアリーグの覇者がタイトルを争うことになる。



パレスは日本代表の鎌田大地が先発。一方のリヴァプールはフロリアン・ヴィルツ含めて新加入選手が4人先発するフレッシュな陣容に。中盤の底でプレイするライアン・グラフェンベルフはパートナーの出産に立ち会うためメンバー外となり、遠藤航はベンチから出番を待つ。





4分、リヴァプールが先制。左サイドをヴィルツ中心に持ち上がると、ボックス内で受けたウーゴ・エキティケが右足を振り抜く。ボールはゴール右に吸い込まれ、リヴァプールが序盤からスコアを動かしていく。押し込まれるパレスだが、ボールを持てば両WBを生かした幅のある攻撃をみせる。12分、エベレチ・エゼが倒され、パレスがペナルティエリア手前の左でFKを獲得。味方が少し触ってエゼがミドルシュート。これは相手に当たってしまい枠は捉えられない。14分、リヴァプールにビッグチャンス。中盤でボールを奪い、右サイドのモハメド・サラーへ。カットインからゴール前にクロスを送り、最後はコーディ・ガクポがボレーに合わせるも、昨季のFA杯決勝でも当たっていたGKディーン・ヘンダーソンが立ちはだかる。15分、パレスがPKを獲得。カウンターからフィリップ・マテタが抜け出し、一度攻撃はリヴァプールに阻まれるも、イスマイラ・サールが再度攻撃を仕掛け、ボックス内で倒された。キッカーはマテタ。冷静にゴール右に蹴りこみ、パレスが試合を振り出しに戻す。21分、リヴァプールが勝ち越し。右サイドでの1対1を制したフリンポンがクロスを供給。GKヘンダーソンが腕を伸ばすもクリアし切れず、ボールはそのままゴールに吸い込まれた。パレスにアクシデント発生。鎌田がピッチに座り込んでしまい、試合が一時中断。再開は難しく、ウィル・ヒューズが交代でピッチに投入された。後半のファーストシュートはリヴァプール。左サイドからケルケズがクロスを送ると、ボックス内で高さのあるエキティケがヘディングで合わせる。しかし、シュートは左に外れてしまう。押し込まれていたパレスにようやくチャンス。左サイドからCBのマーク・グエイがクロスを送る。ボックス内の手前でマテタが変化を加え、イスマイラ・サールがヘディングで合わせるも、シュートは枠を捉えられない。71分、リヴァプールが選手交代。アレクシス・マカリスター、遠藤が投入され、エキティケ、ジョーンズがベンチに下がる。77分、パレスが同点に追いつく。中盤でボールを奪うと、アダム・ウォートンが左足でスルーパス。イスマイラ・サールがボックス内に抜け出し、冷静にフィニッシュし、ゴールネットを揺らした。このタイミングでパレスも選手交代。タイリック・ミッチェルに代わってクロアチア代表のボルナ・ソサが投入された。追いつかれたリヴァプールにチャンス。左サイドを駆け上がったケルケズがピンポイントクロスを供給。ボックス内でサラーが合わせるも、シュートはヘンダーソンの正面に飛んでしまう。後半アディショナルタイムにグエイが負傷交代。21歳と若いジャスティン・デベニーが投入された。90分で決着つかず、試合はPK戦に。リヴァプールは最初のキッカーであるサラー含めて3選手が失敗。パレスは3人が決め、今季初のタイトルを獲得した。クリスタル・パレス 2-2 リヴァプールクリスタル・パレス17分 PK フィリップ・マテタ77分 イスマイラ・サールリヴァプール4分 ウーゴ・エキティケ21分 ジェレミー・フリンポン