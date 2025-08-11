CSを制したのはクリスタル・パレス。PK戦ではヘンダーソンを前にリヴァプールは3選手がミス 鎌田は先発も負傷交代。遠藤は71分からプレイ
25-26シーズンのプレミアリーグ前哨戦となるクリスタル・パレス対リヴァプールのコミュニティ・シールドがウェンブリー・スタジアムで行われた。
この試合は昨季のFA杯とプレミアリーグの覇者がタイトルを争うことになる。
パレスは日本代表の鎌田大地が先発。一方のリヴァプールはフロリアン・ヴィルツ含めて新加入選手が4人先発するフレッシュな陣容に。中盤の底でプレイするライアン・グラフェンベルフはパートナーの出産に立ち会うためメンバー外となり、遠藤航はベンチから出番を待つ。
押し込まれるパレスだが、ボールを持てば両WBを生かした幅のある攻撃をみせる。
12分、エベレチ・エゼが倒され、パレスがペナルティエリア手前の左でFKを獲得。味方が少し触ってエゼがミドルシュート。これは相手に当たってしまい枠は捉えられない。
14分、リヴァプールにビッグチャンス。中盤でボールを奪い、右サイドのモハメド・サラーへ。カットインからゴール前にクロスを送り、最後はコーディ・ガクポがボレーに合わせるも、昨季のFA杯決勝でも当たっていたGKディーン・ヘンダーソンが立ちはだかる。
15分、パレスがPKを獲得。カウンターからフィリップ・マテタが抜け出し、一度攻撃はリヴァプールに阻まれるも、イスマイラ・サールが再度攻撃を仕掛け、ボックス内で倒された。
キッカーはマテタ。冷静にゴール右に蹴りこみ、パレスが試合を振り出しに戻す。
21分、リヴァプールが勝ち越し。右サイドでの1対1を制したフリンポンがクロスを供給。GKヘンダーソンが腕を伸ばすもクリアし切れず、ボールはそのままゴールに吸い込まれた。
パレスにアクシデント発生。鎌田がピッチに座り込んでしまい、試合が一時中断。再開は難しく、ウィル・ヒューズが交代でピッチに投入された。
後半のファーストシュートはリヴァプール。左サイドからケルケズがクロスを送ると、ボックス内で高さのあるエキティケがヘディングで合わせる。しかし、シュートは左に外れてしまう。
押し込まれていたパレスにようやくチャンス。左サイドからCBのマーク・グエイがクロスを送る。ボックス内の手前でマテタが変化を加え、イスマイラ・サールがヘディングで合わせるも、シュートは枠を捉えられない。
71分、リヴァプールが選手交代。アレクシス・マカリスター、遠藤が投入され、エキティケ、ジョーンズがベンチに下がる。
77分、パレスが同点に追いつく。中盤でボールを奪うと、アダム・ウォートンが左足でスルーパス。イスマイラ・サールがボックス内に抜け出し、冷静にフィニッシュし、ゴールネットを揺らした。
このタイミングでパレスも選手交代。タイリック・ミッチェルに代わってクロアチア代表のボルナ・ソサが投入された。
追いつかれたリヴァプールにチャンス。左サイドを駆け上がったケルケズがピンポイントクロスを供給。ボックス内でサラーが合わせるも、シュートはヘンダーソンの正面に飛んでしまう。
後半アディショナルタイムにグエイが負傷交代。21歳と若いジャスティン・デベニーが投入された。
90分で決着つかず、試合はPK戦に。
リヴァプールは最初のキッカーであるサラー含めて3選手が失敗。パレスは3人が決め、今季初のタイトルを獲得した。
クリスタル・パレス 2-2 リヴァプール
クリスタル・パレス
17分 PK フィリップ・マテタ
77分 イスマイラ・サール
リヴァプール
4分 ウーゴ・エキティケ
21分 ジェレミー・フリンポン
