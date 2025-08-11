”なおみく”日向坂46小坂菜緒＆金村美玖、15thシングルでＷセンターに決定【フォーメーション一覧】
アイドルグループ・日向坂46の二期生・小坂菜緒＆金村美玖が、9月17日発売の15枚目シングル「お願いバッハ！」のＷセンターに決定。選抜メンバー19人とフォーメーションが、10日深夜放送のテレビ東京『日向坂で会いましょう』で発表された。
【写真】逸材ぞろい…！日向坂46の新メンバー五期生一覧
今作は12thシングル「絶対的第六感」以来のＷセンターとなり、8度目のセンターとなる小坂と、2度目のセンターとなる金村の”なおみく”コンビがセンターを務める。
■日向坂46 15thシングルフォーメーション
3列目：竹内希来里、小西夏菜実、山口陽世、石塚瑶季、山下葉留花、森本茉莉、清水理央、平岡海月
2列目：上村ひなの、平尾帆夏、河田陽菜、渡辺莉奈、松田好花、宮地すみれ、高橋未来虹（高＝はしごだか）
1列目：藤嶌果歩、金村美玖、小坂菜緒、正源司陽子
