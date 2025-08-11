「ドジャース９−１ブルージェイズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地で行われたブルージェイズ戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に４０号ソロを放ち、日本選手では初めて３年連続でシーズン４０本塁打に到達した。４６本塁打だった２０２１年と合わせ４度目で、４０本塁打を４度以上記録したのは大リーグ史上２７人目となった。連続安打試合を８に伸ばし、チームは９−１で勝利した。

“確信歩き”で夜空を見上げた。バックスクリーンに向かって真っすぐに伸びていく飛距離約１２７メートルの鮮やかなアーチ。地元ファンの歓声を受けながら、大谷が気持ち良そうにダイヤモンドを回った。

「センターに飛んだ打球はよく見えるので、かなりいい感じで打てて、いい眺めだったなと思います」

８日の試合で約２カ月ぶりの１試合３安打。バットの熱は一夜明けても冷めていなかった。三回に中前打を放って８試合連続安打とすると、２点リードの五回に会心の一振りだ。

カウント３−１から１３９キロの外寄りシンカーにバット一閃（いっせん）。試合後のロバーツ監督が「彼が打撃コーチ陣といろいろと取り組んでいるのは知っているが、あれは本当に最高のスイングの一つだった」と絶賛した打撃で、チームに大きな追加点をもたらした。

７月の月間打率は今季ワーストの・２０４。２４試合で９本塁打を記録する一方で不安定な打席が続いた。しかし、８月は全８試合で快音を響かせ、ここまで月間打率・４５２、ＯＰＳ（出塁率プラス長打率）１・２６７と驚異的な数字をマーク。大谷も「最近は進歩しているかなと思うので、これを継続したい」と確かな手応えを感じている。

昨季は史上初の「５０−５０」を達成。５４本塁打で２年連続本塁打王に輝いた。４０号の到達スピードは昨季の１２９試合目に対し、今季は１１７試合目。指揮官は「翔平みたいなスーパースターは常にモチベーションになるものを探している。彼は区切りのいい数字が好きだから、５０本を意識していると思う」と話す。

残り４５試合。年間ペースを５５本に乗せた。ナ・リーグ本塁打王争いはトップのシュワーバー（フィリーズ）を１本差で追っている。勝利のための１本を追い求めていけば、おのずと新たな偉業は達成される。