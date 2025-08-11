◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全８試合で安打を記録。相手先発は初対戦の左腕ラウアーで、今季は７勝２敗、防御率２・５９と安定した投球を見せている。

大谷は前日１０日のブルージェイズ戦で、現役選手で唯一の３年連続４０本塁打を達成。２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。「センターに飛んだ打球はよく見えるので、かなりいい感じで打てて、いい眺めだった」。大台到達は４度目で、過去３度はいずれもシーズンＭＶＰに輝いた。

試合前時点でシーズン換算で、昨季の自己最多を上回る５５本塁打ペース。ロバーツ監督も「ショウヘイのようなスーパースターは常に自分を奮い立たせる何かを探しており、彼はきりの良い数字を好む。（４０本に）驚きはない。間違いなく『５０』は意識しているはずだが、どうなるか見てみよう」と期待を込めていた。