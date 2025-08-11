ニューカッスルのFWゴードン「足首をひねっただけ」 A・マドリード戦で負傷交代…プレミア開幕戦は出場可能か
ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンが、自身のSNSアカウント上で負傷の程度を説明した。
ゴードンは、9日にホーム『セント・ジェームズ・パーク』で行われたアトレティコ・マドリードとの親善試合に先発出場した。しかし、81分にピッチに倒れ込み、自力で歩きながらそのままピッチを後にしていた。なおニューカッスルは、0−2でアトレティコ・マドリードに敗れた。
ゴードンは、去就が不透明なスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクに代わってセンターフォワード（CF）として起用される見込みだ。仮に離脱となればニューカッスルにとって大きな痛手となるだけに、その状態が心配されていた。
試合後、ゴードンはインスタグラムのストーリーズで「足首をひねっただけで、問題ない。ホームに戻ることができて嬉しい。仕事に取り掛かる時間だ」とメッセージを添えて投稿。自身の負傷が軽症であると説明した。
ニューカッスルは、16日に行われるプレミアリーグ開幕節でアストン・ヴィラと対戦する予定だ。
