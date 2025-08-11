◇イングランドスーパー杯 クリスタルパレス2ー2（PK3ー2）リバプール（2025年8月10日 ロンドン）

イングランドスーパー杯にあたるFAコミュニティーシールドが10日、ロンドンのウェンブリースタジアムで行われ、FA杯王者クリスタルパレスが昨季プレミアリーグ王者リバプールと激突。2ー2のままもつれたPK戦を3ー2で制し、クラブ史上初の優勝を達成した。MF鎌田大地（29）は先発出場するも前半29分で負傷交代となるアクシデントに襲われたが、試合後は表彰式でイレブンと笑顔で喜び合う場面があった。また、リバプールのMF遠藤航（32）は後半26分から途中出場するもチームを勝利に導くことが出来なかった。

試合は前半4分に失点。リバプールの縦に早い攻撃に押し込まれる展開が続くもMF鎌田が好機を演出。味方の落としたボールをダイレクトで前線に絶妙スルーパス。抜け出したFWマテタは相手GKに阻まれるも、こぼれ球がゴール前のFWサールへと繋がりエリア内で倒されPKを獲得。同17分、この絶好機をFWマテタが決め1ー1の同点に追いついた。

しかし同21分、DFフリンポンに勝ち越し弾を許し1ー2。さらに同29分にはMF鎌田が“負傷交代”となるアクシデントが発生した。

それでもチームは後半32分、FWサールが値千金の同点ゴール。試合を再び振り出しに戻すと、2ー2のまま後半終了のホイッスル。突入したPK戦を3ー2で制し、クラブ史上初の快挙を達成した。

状態が心配された鎌田だったが試合後はイレブンと歓喜。同僚のMFエゼと一緒に優勝杯を掲げる場面もあり、ネットからは「鎌田とエゼ仲良さそう」「深夜にほっこり」「最高すぎる」と安どの声。他にも「今回はエゼとのトロフィーリフトがバッチリ中継された」「新たなテクニックを覚えた」「アジア人差別の映像カットを回避した」「どうして1人で掲げようとしないのか」など様々な反響を呼んでいた。