¥¿¥¤¤ÇÆüËÜ¿Í5¿Í¤ò°ì»þÊÝ¸î¡Ä80ÂåÃËÀ¤â ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¹ñ¶¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤È´ØÏ¢¤«
¹ñºÝº¾µ½µòÅÀ¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤À¾Éô¤Ç¡¢40Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬¥¿¥¤·³¤Ë°ì»þÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤Î´ØÏ¢¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤ÆÎ©¤ÁÂà¤¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·³¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤À¾Éô¥¿¡¼¥¯¸©¥á¡¼¥½¡¼¥È¤Î¸¡Ìä½ê¤Ç¡¢40Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤ò°ì»þÊÝ¸î¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤é¤ÏÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎ¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤ä½ÉÇñ¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤·³¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ5¿Í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Î©¤ÁÂà¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬ÈÈºáÁÈ¿¥¤ÎµòÅÀ¤Çº¾µ½¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬¹ñºÝÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¶ÃÏÂÓ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤¬º¾µ½µòÅÀ¤ÎËÐÌÇ¤ò·Ç¤²¡¢Â¿¿ô¤Î³°¹ñ¿Í¤é¤ò²òÊü¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î³èÆ°¤¬ºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
