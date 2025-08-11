気象台は、午前1時27分に、大雨警報（土砂災害）を南島原市に発表しました。

長崎県では、土砂災害に警戒してください。南部、北部、五島では、低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□大雨警報

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 11日未明



□洪水警報

11日明け方にかけて警戒





■佐世保市（宇久地域を除く）□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明■島原市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■諫早市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒3時間最大雨量 90mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■大村市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■壱岐市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒■西海市（江島・平島を除く）□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日明け方にかけて警戒■雲仙市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報11日明け方にかけて警戒■南島原市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明■長与町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明■時津町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明■東彼杵町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 11日未明□洪水警報11日明け方にかけて警戒■川棚町□大雨警報・土砂災害・浸水11日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 60mm■新上五島町□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水11日明け方にかけて警戒3時間最大雨量 90mm