気象台は、午前1時27分に、大雨警報（土砂災害）を南島原市に発表しました。

長崎県では、土砂災害に警戒してください。南部、北部、五島では、低い土地の浸水に警戒してください。南部、北部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■佐世保市（宇久地域を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

■島原市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■諫早市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　90mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■大村市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒

■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■雲仙市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■南島原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

■長与町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

■時津町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

■東彼杵町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

□洪水警報
　11日明け方にかけて警戒

■川棚町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

■新上五島町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　11日明け方にかけて警戒
　3時間最大雨量　90mm