[8.10 J1第25節 町田 2-0 神戸 Gスタ]

　夏の中断期間を経ても、切れ味は健在だった。FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は1-0で迎えた前半36分、DF岡村大八からのグラウンダーパスを左サイドで受けると、カットインから右足一閃。豪快なミドルシュートをゴール右隅に突き刺し、1か月前の前々節・清水戦以来となる今季7ゴール目を奪った。

　直近5試合での5ゴール目は、自身の記憶に残り続けるような自画自賛の一撃だった。「自分のサッカー人生の中でもベストゴールかなと言えるくらいに良い軌道で、あそこに打てたら取れないなという弾道だった」。この場面で意識していたのは、ポルトガル・カサピア時代に取り組んでいたという縦回転気味のシュートだった。

「ヨーロッパに行く前は横回転がかかるような軌道だったのが、海外に行ってキーパーのレベルがかなり上がった中で、落として斜め回転というところを意識して打つようにしている」

　シュートに至るまでの状況判断も冷静だった。「ボールを受けるタイミングで汰木選手が遅れて戻ってきて、中に止まる素振りがなかったので力を抜いて受けられて、いいところに置けたと思う」。このゴールで上位対決の白星を大きく手繰り寄せ、「チームとして気合も入っていたし、結果をしっかり勝ち取れたことがよかった」と喜びを語った。
(取材・文　竹内達也)