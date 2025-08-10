直近5戦5発! 町田MF相馬勇紀が会心カットイン弾「サッカー人生の中でもベストゴールかなと」
[8.10 J1第25節 町田 2-0 神戸 Gスタ]
夏の中断期間を経ても、切れ味は健在だった。FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は1-0で迎えた前半36分、DF岡村大八からのグラウンダーパスを左サイドで受けると、カットインから右足一閃。豪快なミドルシュートをゴール右隅に突き刺し、1か月前の前々節・清水戦以来となる今季7ゴール目を奪った。
直近5試合での5ゴール目は、自身の記憶に残り続けるような自画自賛の一撃だった。「自分のサッカー人生の中でもベストゴールかなと言えるくらいに良い軌道で、あそこに打てたら取れないなという弾道だった」。この場面で意識していたのは、ポルトガル・カサピア時代に取り組んでいたという縦回転気味のシュートだった。
「ヨーロッパに行く前は横回転がかかるような軌道だったのが、海外に行ってキーパーのレベルがかなり上がった中で、落として斜め回転というところを意識して打つようにしている」
シュートに至るまでの状況判断も冷静だった。「ボールを受けるタイミングで汰木選手が遅れて戻ってきて、中に止まる素振りがなかったので力を抜いて受けられて、いいところに置けたと思う」。このゴールで上位対決の白星を大きく手繰り寄せ、「チームとして気合も入っていたし、結果をしっかり勝ち取れたことがよかった」と喜びを語った。
夏の中断期間を経ても、切れ味は健在だった。FC町田ゼルビアMF相馬勇紀は1-0で迎えた前半36分、DF岡村大八からのグラウンダーパスを左サイドで受けると、カットインから右足一閃。豪快なミドルシュートをゴール右隅に突き刺し、1か月前の前々節・清水戦以来となる今季7ゴール目を奪った。
直近5試合での5ゴール目は、自身の記憶に残り続けるような自画自賛の一撃だった。「自分のサッカー人生の中でもベストゴールかなと言えるくらいに良い軌道で、あそこに打てたら取れないなという弾道だった」。この場面で意識していたのは、ポルトガル・カサピア時代に取り組んでいたという縦回転気味のシュートだった。
シュートに至るまでの状況判断も冷静だった。「ボールを受けるタイミングで汰木選手が遅れて戻ってきて、中に止まる素振りがなかったので力を抜いて受けられて、いいところに置けたと思う」。このゴールで上位対決の白星を大きく手繰り寄せ、「チームとして気合も入っていたし、結果をしっかり勝ち取れたことがよかった」と喜びを語った。
(取材・文 竹内達也)
相馬勇紀のゾーン!カットインからの見事な一撃⚡️— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) August 10, 2025
ゴール動画
明治安田J1リーグ 第25節
町田vs神戸
2-0
⌚️ 36分
⚽️ 相馬 勇紀(町田)#Jリーグ pic.twitter.com/KgcKnb79O7