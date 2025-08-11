◇インターリーグ ドジャース9―1ブルージェイズ（2025年8月9日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、ブルージェイズ戦で2試合ぶりの本塁打となる節目の40号ソロを放つなど2安打で2連勝に貢献した。通算4度目の大台到達は大リーグ史上27人目で、3年連続とともに現役では唯一の金字塔だ。開幕から117試合目は自己最多54発の昨季より12試合も早く、シーズン換算55発ペース。リーグトップのシュワバー（フィリーズ）にも1本差に肉薄した。

夕闇迫るドジャースタジアムに響いたド派手な衝撃音。打った大谷はバットを手に打席に立ったまま打球の行方を見つめた。2―0の5回1死。バジットの86・2マイル（約138・7キロ）の外角シンカーを餌食にした。バックスクリーンへ一直線に伸びる2試合ぶりの40号ソロ。試合後の地元ラジオ局のインタビューでは節目の一発を自画自賛した。

「センターに飛んだ打球はよく見えるので。かなりいい感じで打てて、いい眺めだったなと思います」

大リーグ公式X（旧ツイッター）は「DESTROYS（ボールを破壊した）」と表現。ボールを引きつけ、叩きつぶすようなスイングで豪快にスタンドまで運んだ。23年から3年連続、21年と合わせた通算4度目の40本塁打は大リーグでは27人目の偉業だ。トラウト（エンゼルス）やジャッジ（ヤンキース）らでさえまだ3度。現役選手では唯一の記録を成し遂げた。

「最近はだいぶ進歩しているかなと思う。これを継続したい」。自己最多の54本塁打を放った昨季は129試合目で40号に到達。今季は12試合、約2週間も早い。現在55本ペース。シュワバー（フィリーズ）に再び1本差に迫り、3年連続のタイトルへ急上昇中だ。3回の中前打と合わせて8試合連続安打。月間打率・204と苦しんだ7月から一転、8月は同・452と確実に復調している。

2安打2得点1打点の大谷を中心に打線は10安打9得点。左肩炎症から復帰2戦目で白星を挙げたスネルを強力に援護し、ア・リーグ最高勝率のブ軍に連勝を飾った。「まず継続していくことが大事。これからもっともっと大事な試合が増えていく。全員で頑張りたい」。40本塁打に到達した過去3度は全てMVPを受賞。残り45試合、ここから大谷の輝きは、さらに増す。（奥田 秀樹通信員）

▼ドジャース デーブ・ロバーツ監督 素晴らしいスイングだった。翔平のようなスーパースターは常に何かしらのモチベーションを探している。彼は区切りのいい数字が好きだから、50本も視野に入っているだろう。

≪通算4度以上は史上27人目≫大谷が23年から3年連続のシーズン40本塁打。3年連続は16〜18年のクリス・デービス（アスレチックス）以来で、現役では唯一。日本選手として初めて40発超えの46本塁打だった21年と合わせて4度目で、こちらも現役選手では唯一の記録。通算4度以上の40本塁打は史上27人目で、最多はベーブ・ルースの11度、アレックス・ロドリゲス、バリー・ボンズら4人が8度で続く。

大谷はこの日の2得点を加えてリーグトップのシーズン110得点。2位は80得点のデラクルス、シュワバーら4人で、2位に30以上の差をつけるのは93年ぶり。