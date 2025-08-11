◇イングランドスーパー杯 リバプール2ー2（PK2ー3）クリスタルパレス（2025年8月10日 ロンドン）

イングランドスーパー杯にあたるFAコミュニティーシールドが10日、ロンドンのウェンブリースタジアムで行われ、昨季プレミアリーグ王者リバプールがFA杯王者クリスタルパレスと激突。2ー2のままもつれたPK戦で2ー3と敗戦。日本代表MF遠藤航は後半26分から途中出場するもチームを勝利に導くことが出来なかった。また、クリスタルパレスのMF鎌田大地は先発出場するも前半29分に負傷交代となるアクシデントに襲われた。

リバプールは新加入のFWエキティケ、MFウィルツ、DFフリンポン、DFケルケズが先発出場。FWサラー、MFソボスライ、DFファンダイクなどの主力もスタメンに名を連ね、MF遠藤はベンチスタートとなった。

試合は立ち上がりから縦に速い攻撃を仕掛け開始4分で先制。FWエキティケがMFウィルツとのパス交換からゴール前で右足一閃。鮮やかなターンから低い弾道のシュートでゴールネットを揺らした。

同17分にはPKから失点し同点に追いつかれるも、わずか4分後に勝ち越し弾。同21分、MFソボスライの絶妙サイドチェンジをDFフリンポンが受けると右サイドを突破。一瞬の素早いスピードで相手を置き去りにして右足でクロスを入れると、ボールが流れそのままゴールイン。2ー1と再びリードを奪った。

1点リードのまま迎えた後半26分、MF遠藤がMFジョーンズに代わって途中出場。しかし同32分、FWサールにゴールを許し同点に追いつかれ2ー2のまま後半終了のホイッスル。勝負の行方はPK戦までもつれることになった。

PK戦では1人目にFWサラー、2人目のMFマクアリスターが立て続けに失敗するなど2ー3と敗戦。クリスタルパレスがクラブ史上初のFAコミュニティーシールド制覇を達成した。