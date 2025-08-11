ODE MODEの新作ファンデーションで肌悩みレス♡透明感＆時短ケアが叶う！
美容好きの間で話題のメイクアップブランド「ODE MODE」から、2025年8月22日（金）に登場するのは“新感覚”ジェルクリームファンデ「薬用スキンヴェールファンデーション」。みずみずしいジェルと密着力の高いクリームのいいとこ取りで、素肌のような透明感とカバー力を両立。スキンケア効果もたっぷりで、まさに今の私たちが求めていた理想のベースメイク♡その秘密を詳しくご紹介します。
ムラ知らずのなめらか仕上げ
注目は、二重メッシュ構造を採用したことで実現した“均一な仕上がり”。やわらかいジェルクリームでもパフにムラなく取れ、肌の上でスルスルと広がります。
毛穴や肌悩みをしっかりカバーしつつ、素肌っぽいツヤ感をキープ。さらに、微粒子パウダーと皮脂吸着成分が崩れを防ぎ、美しさが続くのも魅力的。
誰でも簡単にプロ仕上げの肌が手に入ります。
メイク中もエイジングケア♡
このファンデが“新感覚”と呼ばれる最大の理由は、美容液成分が70%以上も配合されていること。独自の卵殻膜※2や53種類の美容成分が、使うたびに肌にハリと潤いをプラス。
さらに、ナイアシンアミドなどの有効成分※3がシワ改善・美白※4・肌荒れ防止にもアプローチ。メイクしながらスキンケアとエイジングケア※1まで叶う、まさに頼れる逸品です。
※1 年齢に応じたケア
※2 加水分解卵殻膜（保湿成分）
※3 ナイアシンアミド・グリチルリチン酸ジカリウム
※4 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ
紫外線＆環境ダメージもブロック
オーディモード 薬用スキンヴェールファンデーション
レフィル（パフ付き） 価格：10g・5,280円（税込）/ケース（別売り）価格：10g・1,760円（税込）
SPF50+・PA+++の高い紫外線カット力に加え、ブルーライトやPM2.5、花粉などの外的刺激からも肌を守るマルチプロテクション設計。
しかも、パラベンやアルコール、合成香料など7つの無添加処方で、肌にやさしいのもうれしいポイント。
しずく型の抗菌パフは目もとや小鼻も塗りやすく、メイクの仕上がりをより格上げしてくれます。
カラー：全2色
“肌も気分もアガる”新名品、誕生
ODE MODEの「薬用スキンヴェールファンデーション」は、美肌づくりとスキンケアを両立したハイブリッドなベースメイク。
肌悩みをしっかりカバーしながら、素肌のような透明感を演出し、日中のダメージからも守ってくれます。毎日のメイクタイムがもっと楽しく、そして肌もキレイに♡
この秋冬は“新感覚”ファンデで、うるツヤ肌を手に入れてみませんか？